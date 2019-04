Taxifahrer dreht durch - Fahrgast rettet sich mit Hechtsprung in Hecke

Ein Taxifahrer jagt einen Fahrgast mit seinem Auto - dieser konnte sich nur mit einem Hechtsprung in die Hecke vor der Attacke retten.

Bad Schwalbach - In der Nacht zum Sonntag ist ein Streit zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast komplett eskaliert. Am Ende der Auseinandersetzung ist der Taxifahrer seinen Führerschein los - aus gutem Grund.

Taxifahrt nach Eltville: Erst Handgreiflichkeiten, dann eskaliert die Situation

Es begann mit einer ganz normalen Taxifahrt in der Nacht zu Sonntag, wie fnp.de* berichtet. Ein 46-jähriger Eltviller wollte von einem Taxi von Bad Schwalbach nach Hause gefahren werden. Als sie dann in Eltville ankamen ist es laut Polizei zu "Zahlungsschwierigkeiten" gekommen, weshalb es wohl auch zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Mann aus Eltville und dem 56-jährigen Taxifahrer aus Frankfurt gekommen ist. Doch das soll noch lange nicht das Ende der Geschichte sein.

Taxifahrer jagt Fahrgast den Bürgersteig entlang

Nach der körperlichen Auseinandersetzung im Taxi soll der Eltviller schließlich ausgestiegen sein, um die Schwalbacher Straße zu Fuß entlangzulaufen. Das hat den Taxifahrer scheinbar so zornig gemacht, dass dieser mit Vollgas auf den abtrünnigen Fahrgast zufuhr, der auf dem Bürgersteig unterwegs war. Der konnte sich laut Polizei nur durch einen Sprung in die Hecke vor dem eskalierenden Taxifahrer in Sicherheit bringen - verletzt habe er sich bei dem Hechtsprung nicht.

Bei einem anschließenden Drogentest, durchgeführt durch die herbeigerufene Polizei, stellte sich heraus, dass der Taxifahrer illegale Substanzen im Blut hatte. Den Führerschein ist er nun los.

(ror)

