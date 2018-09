Flugzeug unter Quarantäne: Mehr als 100 Passagiere während Flug erkrankt

Flug von Dubai nach New York

+ © dpa / Bebeto Matthews Ein Flugzeug steht in New York unter Quarantäne. © dpa / Bebeto Matthews

Ein Flugzeug der Airline Emirates wurde auf dem Flughafen in New York unter Quarantäne gestellt. Mehr als 100 Passagiere erkrankten an Symptomen wie Erbrechen, Fieber und Husten.