8 Euro für Leitungswasser? Gasthof in den Alpen sorgt für Empörung

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Wer im Restaurant Wasser bestellt, kann nicht immer davon ausgehen, dass es das günstigste ist. Ein Restaurant in der Schweiz verlangt sogar acht Euro für Leitungswasser.

Mürren – Wer sich einen Cocktail bestellt, kalkuliert sicher den ein oder anderen Euro mehr ein – oftmals sind acht Euro da sogar noch im Rahmen, je nachdem, in welchen Restaurants oder Bars man unterwegs ist. Dasselbe gilt bei einigen vielleicht auch noch für einen Longdrink oder Glas Wein. Ein Restaurant in der Schweiz berechnet acht Schweizer Franken (umgerechnet etwa acht Euro) jedoch für das Wasser – und zwar das aus dem Hahn.

Schweizer Restaurant verlangt acht Euro für „Mürrenwasser“

Wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet, erklärt das Restaurant auf Nachfrage, warum der hohe Preis für das Wasser aus dem Hahn gerechtfertigt ist, denn es handelt sich nicht um einfaches Leitungswasser. „Das Hahnenwasser kommt nicht einfach so zum Hahn heraus. Die kommunale Wasserversorgung versorgt nur das Dorf Mürren“, erklärte Christoph Egger, Direktor des Restaurants.

„Die Betriebe auf fast 3000 Meter über Meer müssen jeden Liter Trinkwasser in Tanks via Luftseilbahn von Mürren hinauf transportieren. Dies dauert in der Saison täglich bis zu zwei Stunden“, heißt es weiter. In diesem Sommer werde sogar eine neue Leitung für drei Millionen Franken gebaut, um die Betriebe mit Trinkwasser zu versorgen. Bei einem so hohen Aufwand sei es nachvollziehbar, dass das Wasser aus der Leitung nur kostenpflichtig angeboten werden kann und der Preis sei bereits seit Jahren gleich.

Restaurants in der Schweiz steht es frei, ob sie Leitungswasser konstenlos zur Verfügung stellen oder nicht. (Symbolbild) © Imago

Kundin über Rechnung für Leitungswasser empört: „Hätten wir etwas anderes bestellt“

Eine Kundin sieht das jedoch offenbar ganz anders, sie schrieb der Zeitung: „Dieser Preis wurde nicht deklariert und ist viel zu hoch.“ Sie sei bereit gewesen für Leitungswasser zu zahlen, „hätten wir aber über die 8 Franken Bescheid gewusst, hätten wir etwas anderes bestellt.“

Das Leitungswasser des Restaurants wurde offenbar als „Mürrenwasser“ angeboten. Wie der Branchenverband Gastrosuisse erklärt, muss jedoch transparent für Kunden erkennbar sein, inwiefern sich das Wasser von Mineralwasser oder Quellwasser unterscheidet. Bei dem Begriff „Mürrenwasser“ ist das offenbar nicht für alle Gäste erkennbar.

Über die Höhe der Rechnung sind jedoch nicht nur Kunden in der Schweiz überrascht, in anderen Urlaubsländern gibt es sogar regelrecht Kostenfallen, auf die man als Urlauber achten sollte.