Tragischer Unfall: Es sollte eine gesellige Boßeltour werden - Doch dann raste das Auto heran

Im Emsland in Niedersachsen ereignete sich ein tragischer Unfall: Eine Boßel-Gruppe war in geselliger Runde unterwegs, als plötzlich ein Auto heranraste.

Emsland/Niedersachsen - Wie nordbuzz.de* berichtet, nahm eine Boßel-Tour am Samstag, 2. Februar, gegen 17.55 Uhr in der Straße Am Koopmannsberg in an der in Beddenburg ein dramatisches Ende. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere junge Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt.

Unfall-Drama in Niedersachsen: Boßel-Tour im Emsland endet tragisch

+ Die zerstörte Frontscheibe des Unfallwagens © Nonstopnews Die Boßel-Gruppe, bestehend aus etwa 25 jungen Personen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren, war zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Weg zur Hauptstraße. Auf der schmalen Straße befand sich weder ein Fuß- noch ein Radweg, weshalb die Gruppe mit ihren zwei Bollerwagen am Rand der Fahrbahn lief. Als ihnen das Auto eines 27-Jährigen näherte, nahm das Drama seinen Lauf.

Auto rast in Menschengruppe: Mehrere Personen schwer verletzt

+ Fünf Rettungs- und zwei Notarztwagen waren vor Ort © Nonstopnews Scheinbar übersah der junge Mann die Gruppe am Fahrbahnrand und erfasste gleich mehrere Personen. Bei dem verheerenden Zusammenstoß zogen sich zwei der Fußgänger lebensgefährliche, zwei weitere schwere und eine Person leichte Verletzungen zu. Fünf Rettungs- und zwei Notarztwagen waren vor Ort um die Verletzten zu versorgen und anschließend in nahe gelegene Krankenhäuser zu bringen.

Tragisches Ende einer Boßel-Tour: Auto erfasst und verletzt mehrere Personen

+ Die Straße wurde stundenlang gesperrt © Nonstopnews Der Unfall-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Es gibt keine Hinweise auf eine Alkoholisierung des 27-Jährigen. Die unverletzten Personen wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Die Straße musste für einige Stunden komplett gesperrt werden.

