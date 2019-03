Riesige Sauerei: Sturmböe erfasst Lkw - 20 Tonnen Hühner-Kot verteilt

Eine Windböe drückt im Emsland in Niedersachsen einen Lastwagen von der Fahrbahn und beschädigt ihn stark. Was mit der Ladung vom Lkw passiert, ist total eklig.

Das heftige Wetter hat für einen teuren Unfall im Emsland gesorgt

Ein Lkw wurde in Niedersachsen vom Wind erfasst und von der Fahrbahn abgebracht

Seine Ladung: 20 Tonnen Hühner-Mist

Der Schaden im Emsland beträgt etwa 15.000 Euro

Emsland – Für diesen Lkw-Fahrer war dieser Mittwoch vermutlich schon am Vormittag gelaufen: Der41 Jahre alte Mann war mit seinem Lastzug auf der Lingener Straße in Richtung Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen unterwegs – und erlitt gegen 10.20 Uhr einen folgenschweren Verkehrsunfall, wie die Polizeiinspektion Emsland mitteilte.

Wind beschädigt Lkw im Emsland: 20 Tonnen Hühner-Mist an Bord in Niedersachsen

Der Lkw an diesem Mittwoch krachte gegen etwas anderes: Eine heftige Wind-Böe erfasste seinen LKW und schleuderte ihn gegen einen Baum am Straßenrand. Bei dem Aufprall wurden sogar die Heckklappen abgerissen! Der starke Windstoß zerriss auch den Auflieger seines Sattelzugs, sodass ein Teil der Ladung auf die Straße stürzte. Und hier wird es richtig eklig: Die LKW-Ladung bestand aus 20 Tonnen Hühner-Mist!

Hühner-Kot im Emsland: Reinigungsarbeiten werden teuer

Der Schaden an dem unglückseligen Lkw und der mit Hühner-Mist verdreckten Straße beläuft sich auf auf etwa 15.000 Euro. Der LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten allerdings waren extrem aufwändig.

