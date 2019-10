Mann in England hängt schreiend an Schornstein - Rettungsversuche enden tragisch

Albtraum in Carlisle

+ © dpa / Danny Lawson Ein Mann hing kopfüber an diesem riesigen Schornstein. © dpa / Danny Lawson

In England hat sich eine echte Grusel-Geschichte abgespielt. Ein Mann hing kopfüber an einem Schornstein - in 80 Metern Höhe. Alle Versuche, den Mann zu retten, scheiterten.