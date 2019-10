Pädophiler in Gefängnis scheinbar erstochen - seine Taten machen sprachlos

Er teilte seine Taten im Darknet

Ein Pädophiler wurde in England tot in seiner Gefängnis Zelle aufgefunden. (Symbolbild)

Ein Pädophiler hat sich an 71 Kindern vergangen, sein jüngstes Opfer soll sechs Monate alt gewesen sein. Nun wurde der Mann in England tot in seiner Zelle aufgefunden.