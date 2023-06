„Mr. Titanic“ ist tot: Forscher äußerte vor Start Bedenken – Tochter spricht über letzte Textnachricht

Von: Yannick Hanke

Die „Titan“, das Mini-U-Boot für die Expedition zur Titanic, ist implodiert. Alle fünf Insassen sind tot. Die Tochter einer der Touristen sprach noch zuvor über ihren Vater.

La Massana – Noch am Donnerstag, 22. Juni, hatte sie sich hoffnungsvoll gezeigt. Sidonie Nargeolet, Tochter des französischen Ozeanografen Paul-Henri Nargeolet, der sich an Bord der „Titan“ befand. Dem Mini-U-Boot, das sich auf den Weg zum Wrack der Titanic gemacht hatte – und schnell verschwinden sollte.

Die Hoffnung, dass Nargeolets Vater sowie die anderen vier Insassen, darunter Oceangate-Gründer Stockton Rush, gerettet werden, bestand bei ihr bis zuletzt. Doch sei sie jetzt, nachdem das Implodieren der „Titan“ und damit auch der Tod der fünf Menschen an Bord bestätigt wurde, zumindest in dem Wissen, dass sich ihr Vater an einem besonderen Ort befinde. Den, den er am meisten geliebt hätte.

Tod aller Insassen von Titanic-U-Boot „Titan“ offiziell – Tochter von Ozeanograf hoffte bis zuletzt

Sidonie Nargeolet würde mit „viel Stress und sehr gemischten Gefühlen“ leben, wird die Französin von der Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Das hatte sie gesagt, noch bevor der Tod ihres Vaters und der anderen „Titan“-Insassen offiziell bestätigt wurde. Sie bezog sich mit ihrer Aussage auf die weit ausgedehnte Suche nach dem Tauchboot in den Tiefen des Atlantischen Ozeans, die sich zu einem Wettlauf mit der Zeit entwickelte.

Paul-Henri Nargeolet ist einer der fünf Insassen des Mini-U-Boots „Titan“, die sich auf den Weg zum Wrack der Titanic machte – und nie wieder kam. Seine Tochter Sidonie Nargeolet hätte ihrem Vater noch geschrieben, aber nie eine Antwort erhalten. © Joel Saget/dpa/stephandorra/Instagram (Screenshot)

„Ich habe viel geweint“: Tochter von „Titan“-Insasse Nargeolet erfuhr per SMS von seinem Verschwinden

Die Kollegen ihres Vaters hätten Nargeolet als einen der führenden Experten für die Titanic beschrieben. Nach einer zwei Jahrzehnte währenden Karriere bei der französischen Marine hätte der Ozeanograf mehr als 35 Tauchgänge zum Wrack hinter sich gebracht. „Leidenschaft“ für die Titanic sei definitiv vorhanden gewesen. Bereits 1987 hätte ihr Vater seine erste Reise zum Wrack des einst größten Passagierschiffs der Welt unternommen.

Dass ihr Vater als verschollen galt, hätte Sidonie Nargeolet am Montag, 19. Juni, erfahren – per SMS. Ihre erste Reaktion: „Ich habe viel geweint“, so die Französin. Zuletzt hätte sie ihren Vater kurz vor Weihnachten in Andorra gesehen. Ihre letzte Begegnung, wie man nun weiß. Das gilt auch für den Sohn eines der Insassen, der aber ungeniert auf einem Konzert feierte.

„Dass er an einem Ort stirbt, an dem er sehr glücklich ist“: Emotionale Worte von Tochter des Titanic-Experten

„Eine Woche bevor er ins Tauchboot stieg, schickte er mir eine Nachricht, in der er mir mitteilte, dass das Wetter schlecht sei und sie deshalb nicht abtauchen konnten, dass aber eine tolle Atmosphäre herrsche“, so die 39-Jährige. Zum Vatertag am 18. Juni hätte sie dem Ozeanografen noch eine Nachricht geschickt – „aber er hat nicht geantwortet“.

„Manchmal schaue ich mir die Nachrichten nicht an, weil ich nicht möchte, dass sie sagen, dass sie jetzt sehr wenig Sauerstoff haben. Ich höre mir lieber positive Dinge an und hoffe, dass sie weiterhin nach ihnen suchen“, lautete bis zuletzt die Hoffnung der Französin. Nun herrscht für sie die traurige Gewissheit, dass ihr Vater seine letzte Expedition in der „Titan“ zum Wrack der Titanic nicht überlebt hat.

Aber, das will Nargeolet auch nicht leugnen: „Er ist dort, wo er wirklich gerne war. Ich ziehe es vor, dass er an einem Ort stirbt, an dem er sehr glücklich ist“. In der Nähe des Titanic-Wracks, seiner großen Leidenschaft. (han)