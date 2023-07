Forscher melden kleines Erdbeben: Konzert von Taylor Swift löst Bodenerschütterungen aus

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Rund 70.000 Besucher eines Taylor Swift Konzert ließen die Geräte von Seismologen ausschlagen: in der Nähe von Seattle wurde ein kleines Erdbeben registriert.

Seattle - Die Begeisterung, die Popstar Taylor Swift bereits im Vorfeld ihrer Tournee ausgelöst hat, zeigte sich bereits in den vergangenen Wochen. Millionen Fans hofften darauf, eins der begehrten Tickets für die Tour der 33-Jährigen ergattern zu können. Welchen Hype die Sängerin bei ihren Konzerten verursachen kann, zeigte sich nun bei einem aktuellen Auftritt. Forscher registrierten im Rahmen eines Auftritts Bodenerschütterungen, die vergleichbar mit einem Erdbeben waren.

Auch die Fans in München und Umgebung dürften sich auf die neue Tour des Popstars aus den USA freuen. Der Megastar kommt 2024 auch in die bayerische Landeshauptstadt.

US-Sängerin Taylor Swift tritt bei der Eröffnungsnacht der Chicago Eras Tour im Soldier Field auf. © Shanna Madison/TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Forscher melden kleines Erdbeben: Konzert von Taylor Swift löst Bodenerschütterungen aus

Registriert wurden die Erschütterungen in der nordamerikanischen Stadt Seattle. Wie US-Medien unter Berufung auf Seismologen berichten, hätten die Messungen Erdbeben der Stärke 2,3 angezeigt. So seien die Bodenerschütterungen zwar nicht wirklich spürbar gewesen, auf Messungen seien sie trotzdem registriert worden.

Auslöser seien wahrscheinlich das Soundsystem und die Bewegungen der rund 70.000 Besucher im Takt dazu bei den beiden Konzerten vor rund einer Woche gewesen, hieß es. Damit reiht sich die Popsängerin in eine Reihe Kollegen ein, die ähnliche Erdstöße ausgelöst hatten. Ähnliche, wenn auch etwas weniger starke Erschütterungen, waren auch schon bei einem Konzert von Rapper The Weeknd und bei einem Football-Spiel in Seattle gemessen worden.

Auch im Süden von Kroatien haben Seismografen am Morgen des 28. Juli ein Erdbeben aufgezeichnet. 14 Kilometer entfernt von Korcula. Währenddessen gelingt Forschern eine wichtige Erdbeben-Erkenntnis. Offenbar bewegt sich bereits zwei Stunden vor großen Erdbeben die Erde, wie eine neue Studie zeigt. Doch ganz so einfach ist eine Frühwarnung vor Erdbeben nicht.