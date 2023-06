Mitten in der Nacht: Kräftiges Erdbeben erschüttert Region in Österreich – „Wirklich unheimlich“

Von: Ulrike Hagen

Wackelnde Wände und klappernde Fenster: In Österreich bebte die Erde in der Nacht mit einer Stärke von 3.6. Der Erdbebendienst rief zu Schadensmeldungen auf.

Graz – Was für ein Schreck mitten in der Nacht: Am Montag (5. Juni) fing kurz vor Mitternacht 44 Kilometer nordwestlich von Graz in der Steiermark die Erde an, kräftig zu beben. Laut Geosphere Austria fand das Beben um 23.40 Uhr statt. Das Epizentrum befand sich in den Gemeinden Leoben und St. Michael, die Erschütterungen waren jedoch in weiten Teilen der Steiermark in Österreich deutlich spürbar.

In Österreich bebte in der vergangenen Nacht mit einer Stärke von 3.6 die Erde. Das Epizentrum des Erdbebens lag südwestlich von Leoben. (Symbolbild) © Karl-Heinz Schein/Imago

Mitten in der Nacht: Kräftiges Erdbeben erschüttert Region in Österreich

Gerade erst Ende Mai fegten Unwetter über Österreich und ließen die Steiermark nach Starkregen und Hagel in Wassermassen versinken. Nun berichtet der Österreichische Erdbebendienst (Geosphere Austria) von einem „kräftigen Erdbeben“, mit Erdstößen der Stärke 3,6.

„Wirklich unheimlich“: Erdbeben in Österreich reißt Bevölkerung aus dem Schlaf

Wie auch hunderte Berichte auf volcanodiscovery.com belegen, spürte die Bevölkerung in diesem Gebiet die Erschütterungen teilweise stark, und wurde von den Stößen teils verschreckt aus dem Schlaf gerissen: „Es war wirklich unheimlich“, „ein Gefühl als wäre man im Sturm auf dem Schiff, links, rechts, Stehlampe, Bett, Vorhang alles hat sich mitbewegt“, so Anwohnerinnen und Anwohner. Danach war das Beben auch in weiten Teilen der Steiermark deutlich wahrnehmbar.

Kräftiges Erdbeben in Österreich: Erdbebendienst ruft zu Schadensmeldungen auf

„Bei dieser Stärke können sehr leichte Schäden, wie etwa Risse im Verputz, nicht ausgeschlossen werden“, erklärte der Österreichische Erdbebendienst in einer Meldung. Geosphere Austria hat nun die Bevölkerung um entsprechende Schadensmeldungen aufgerufen. Möglich sind die Meldungen per Webformular auf der Homepage des Erdbebendienstes, über die App QuakeWatch Austria oder per Post, adressiert an den Österreichischen Erdbebendienst in Wien.

Immer wieder erschüttern Erdbeben Europa. Allein in den letzten sieben Tagen wurden laut vulkandiscovery.com neun Beben, die größer als Stärke 4, und 81 Beben, die zwischen Stärke 3 und 4 liegen, registriert (Stand: 6. Juni). Zuletzt hatten mysteriöse Erschütterungen auf der Ostsee-Insel Bornholm für Unruhe gesorgt.