Erdrutsch in Südfrankreich legt Zugverkehr lahm - Tagelange Einschränkung an Grenze zu Italien befürchtet

Von: Romina Kunze

Teilen

Das Wetter wütet weiter in Europa: Vor allem in den Alpen sorgen heftige Unwetter zuletzt vermehrt für Erdrutsche. Am Wochenende kappte das die Zugververbindung von Frankreich nach Italien.

Kassel/Modane – In den vergangenen Tagen fegte Sturmtief „Denis“ über Deutschland und brachte teils heftige Unwetter mit Gewitter und orkanartigen Böen mit sich. Vor allem im Süden sorgte das mitunter für Chaos. Doch nicht nur hierzulande mussten Einsatzkräfte ausrücken: In Südfrankreich krachten am Wochenende nach einem Erdrutsch Felsbrocken auf eine Verkehrsbrücke. Der Zugverkehr ist seitdem in Teilen Frankreichs lahmgelegt.

Erdrutsch bremst Zugverkehr aus: Streckenabschnitt zwischen Frankreich und Italien gestört

Man arbeite daran, den Verkehr in dem Gebiet in Savoyen östlich von Lyon so schnell es gehe wieder zu ermöglichen, schrieb Frankreichs beigeordneter Verkehrsminister Clément Beaune am Montag auf X, vormals Twitter. Betroffen war ein Streckenabschnitt in Saint-Jean-de-Maurienne und Modane in den französischen Westalpen, die Frankreich mit Italien verbindet.

Die Rückkehr zur Normalität werde einige Tage dauern, schreibt Beaune in seinem Tweet. Das französische Bahnunternehmen SNCF teilte mit, dass bis mindestens Mittwoch (30. August) mit Einschränkungen zu rechnen sei. Züge können zwischen den betroffenen Orten aller Voraussicht nach bis dahin keine verkehren.

Auch der Zugverkehr nach Turin könne gestört werden. In der Region der nahegelegenen italienischen Großstadt hatte man sich erst von Schlammlawinen erholt. Vor rund zwei Wochen verwüsteten Erdrutsche dort einige Ortschaften in den Alpen.

Wassermassen, Schlamm, Gesteinsbrocken: Alpenregionen von Erdrutschen verwüstet

Auf Bildern war bei dem Erdrutsch eine riesige Staubwolke zu sehen. Der Sender France 3 berichtete unter Verweis auf die Präfektur, Felsbrocken mit einem Volumen von etwa 700 Kubikmeter seien am Sonntag (27. August) in die Schutzvorrichtung eingeschlagen. Der SNCF zufolge kam es in der Nacht zu Montag zu weiteren Erdrutschen. Verletzt wurde den Angaben zufolge glücklicherweise niemand.

Schwere Unwetter treffen Slowenien, Österreich und Kroatien: Fotos zeigen massive Zerstörung Fotostrecke ansehen

Erst vor kurzem ist es in der Alpenregion zu Beschädigungen durch Hangrutsche gekommen, nachdem schwere Unwetter über Österreich wüteten. (rku/dpa)