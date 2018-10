Grausiger Fund: Frauenleiche unter Brücke entdeckt

Ein Passant hat Donnerstagmorgen einen grausigen Fund in Erfurt am Hauptbahnhof gemacht

Erfurt - Gegen 8.50 Uhr hat ein Passant am Donnerstag die Leiche einer Frau im Flutgraben in Erfurt entdeckt, teilte die Polizei Thüringen via Twitter mit.

Wer ist die Frauenleiche in Erfurt?

Der Fund hat einen Großeinsatz der Polizei und der Feuerwehr ausgelöst, das Gebiet rund um den Hauptbahnhof war für zwei Stunden gesperrt. Mittlerweile wurden Straßensperren wieder aufgehoben, so die Polizei.

Die Todesursache sei nach Angaben der Polizei bislang noch unklar. Auch die Identität der Frauenleiche stehe noch nicht fest. Die Kripo ermittelt in alle Richtungen.

Wie die Thüringer Allgemeine online berichtet, habe offenbar ein Anwohner die tote Frau entdeckt. Die Polizei würde das Alter der Toten auf 30 bis 45 Jahre schätzen. Äußerlich zeige der Körper keine Anzeichen von Gewalteinwirkung. Ergebnisse einer Obduktion würden erst am Freitag vorliegen.

ml

Rubriklistenbild: © dpa / Soeren Stache (Symbolbild)