Radfahrer fährt Frau an - Baby fällt aus dem Kinderwagen

In Erfurt ist ein drei Monate altes Baby bei einer Kollision mit einem Radfahrer verletzt worden (Symbolfoto).

Ein drei Monate altes Baby ist bei einem Unfall mit einem Radfahrer verletzt worden. Eine Mutter war mit ihrem Kinderwagen in der Fußgängerzone unterwegs, als es zur Kollision kam.

Erfurt - Beim Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin mit Kinderwagen ist ein drei Monate altes Baby in Erfurt verletzt worden.

Radfahrer stoßt Mutter mit Kinderwagen um

Der 19-Jährige sei unerlaubterweise mit dem Fahrrad in einer Fußgängerzone im Stadtzentrum unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Dort sei er am Dienstag mit seinem Rad mit der 24-jährigen Mutter zusammengestoßen. Das drei Monate alte Kind der Frau stürzte daraufhin aus etwa einem Meter Höhe aus dem Kinderwagen. Das Baby wurde verletzt, wie schwer war aber zunächst unklar.

dpa





