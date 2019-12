Glühwein-Waschbär torkelt betrunken über Weihnachtsmarkt - Kurioser Fall nimmt bitteres Ende

Ein betrunkener Waschbär sorgte am Weihnachtsmarkt in Erfurt für Aufsehen. Nun wurde bekannt, dass das Tier erschossen wurde.

Ein betrunkener Waschbär torkelte am Wochenende über den Weihnachtsmarkt Erfurt

Zunächst hieß es, dass er würde ins Tierheim Erfurt gebracht werden

Doch dann wurde bekannt, dass ein Jäger den Waschbär erschossen hat

Erfurt - Ein betrunkener Waschbär war am Wochenende über den Weihnachtsmarkt in Erfurt getorkelt. Er wirkte „stark alkoholisiert“, wie ein Sprecher der Polizei laut dpa erklärte. Schließlich fing die Feuerwehr das Tier ein, das sich wohl über Glühwein-Reste hergemacht hatte.

Doch die vermeintlich lustige Geschichte endet traurig. Offenbar wurde der Waschbär vom Stadtjäger erschossen, wie das Tierheim Erfurt in einem inzwischen gelöschten Facebook-Beitrag mitteilte: „Leider nahm die Geschichte vom betrunkenen Waschbären kein Happy End. Der Stadtjäger nahm ihn mit und erschoss ihn.“

Waschbär vom Weihnachtsmarkt erschossen: Tierheim musste Facebook-Beitrag löschen

Das Tierheim Erfurt löschte den Beitrag, weil die Reaktionen darauf eskalierten, wie ein Sprecher der Stadtwerke gegenüber dem Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk mitteilte. Zu den Gründen äußerte er sich nicht, weil Tierheim und Stadtwerke nur für Haustiere zuständig seien, nicht aber für Wildtiere. Letztere fallen in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Erfurt, die am Montag für eine Anfrage nicht zu erreichen war.

Die Ausbreitung von Waschbären in Deutschland soll eingedämmt werden

Die eigentlich in Nordamerika beheimateten Waschbären haben sich in den vergangenen Jahren immer weiter in Deutschland ausgebreitet. In Ostdeutschland kommen die Tiere besonders häufig vor, wie der Deutsche Jagdverband meldet. 1,3 Millionen Waschbären leben inzwischen in Deutschland.

Der Waschbär steht auf der Liste invasiver Arten der EU. Dazu zählen Tierarten, die aus anderen ökologischen Gebieten stammen und deren Ausbreitung heimische Lebensräume bedroht. Diese Arten sollen eingefallen und abgeschossen werden.

Rubriklistenbild: © dpa / Evan Frost