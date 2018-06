Touristenpaar macht Selfie am Strand - Minuten später sind beide tot

Sie wollten nur eine wunderschöne Urlaubserinnerung festhalten, doch das wurde einem jungen Paar aus Australien zum tödlichen Verhängnis: Es bezahlte das Selfie mit dem Tod.

Für ein australisches Urlauberpaar in Portugal ist offenbar ein Selfie zum Verhängnis geworden: In dem Badeort Ericeira nahe Lissabon stürzte das Paar von einer 40 Meter hohen Mauer in die Tiefe und starb, wie Rettungskräfte am Dienstag mitteilten.

Alles deute darauf hin, dass die beiden etwa 30 Jahre alten Australier gestürzt seien, als sie ein Handy-Foto von sich machen wollten, sagte Rui Pereira da Terra von der Hafenmeisterei. "Es sieht so aus, dass sie ihr Smartphone fallen gelassen haben und heruntergestürzt sind, als sie versucht haben, es festzuhalten."

Das Unglück ereignete sich am Strand Dos Pescadores rund 30 Kilometer nordwestlich von Lissabon. Der Strand wird von einer Felsenbucht geschützt und von einer fast 40 Meter hohen Mauer überragt. Die dahinter liegende Promenade bietet einen Blick auf das Fischerdorf und die Steilküste.

Duas pessoas morreram ao cair para a Praia dos Pescadores, na Ericeira - https://t.co/3OclcozZtc pic.twitter.com/YvjkV6AZsc — Agência Lusa (@Lusa_noticias) 12. Juni 2018

