Rückenschmerzen stellen sich als Krebs heraus: Zweifache Mutter muss Traumhochzeit in Griechenland absagen

Eine Frau geht mit Rückenschmerzen zum Arzt. Dort bekommt sie eine erschütternde Diagnose – und kann ihre Hochzeit nicht feiern.

München/Wolverhampton – Es gibt nur wenige Menschen auf dieser Welt, die noch nie in ihrem Leben mit Rückenschmerzen zu kämpfen hatten. In den meisten Fällen sind Fehlstellungen, eingeklemmte Nerven oder Bewegungsmangel der Grund für das Leiden. Sandra Jones aus Wolverhampton dürfte ähnliche Gründe erwartet haben, als der Schmerz in ihren Rücken zog. Doch es stellte sich heraus, dass die Probleme unmittelbar mit einer Krebs-Erkrankung im Endstadium zusammenhängen, wie die Birmingham Mail berichtete. Nun möchten die Frau und ihr Bruder auf das Schicksal der Erkrankten aufmerksam machen und andere Leute warnen.

Kurz vor ihrer Hochzeit: Frau geht mit Rückenschmerzen zum Arzt – und erhält Krebs-Diagnose

Denn eigentlich standen Jones und ihre Familie mutmaßlich vor der wohl besten Zeit ihres Lebens. Bereits im gemeinsamen Familienurlaub hatte ihr Verlobter Adam ihr einen Heiratsantrag gemacht. Der gemeinsame Plan sei es gewesen, schon bald eine Traumhochzeit in Griechenland zu feiern. Doch als Jones mit Rückenschmerzen zum Arzt ging, hätte sie die erschütternde Diagnose erhalten: Knochenkrebs – insbesondere die Wirbelsäule sei davon betroffen. Auch in Reedsburg (USA) ist es kurz vor einer Hochzeit zu einem tragischen Drama gekommen.

Damit kehrt bei Jones eine Krankheit zurück, die sie bereits an anderer Stelle besiegt hatte. Laut Angaben der Familie erhielt sie die Nachricht auf den Tag genau sieben Jahre, nachdem man ihr mitgeteilt hatte, dass sie Brustkrebs habe. Damals hatte die zweifache Mutter die Krankheit bezwungen. Dieses Mal dürfte es laut Einschätzungen ihrer Ärzte jedoch leider nicht so laufen, ein erneutes Besiegen der Krankheit gelte als unwahrscheinlich. Offenbar hat der Krebs schon gestreut. Ihr Bruder Neil beschreibt: „Sie haben ihr keinen Zeitrahmen genannt, aber wir wissen, dass es tödlich endet.“

Wegen Krebs-Erkrankung: Frau muss ihre eigene Traumhochzeit in Griechenland absagen

Deshalb ist nun auch die für Juni geplante Traumhochzeit in Griechenland abgesagt. Stattdessen habe die Familie eine kleine Zeremonie in Großbritannien organisiert. „Sie werden am selben Tag heiraten, aber in einer kleinen Zeremonie im Standesamt“, erklärt Bruder Neil. „Es wird ihr 16-jähriges Jubiläum sein. Sie sollten nach Griechenland gehen, mussten das aber absagen, wollen aber trotzdem heiraten.“ Erst zuletzt ist es auf einer Adelshochzeit zu einem tragischen Vorfall gekommen, als die Braut kollabierte.

Mann sammelt mit Spendenaktion tausende britische Pfund für krebskranke Schwester

Nun gehe es insbesondere darum, es der an Krebs erkrankten Jones so einfach wie möglich zu machen. Dafür seien viele Anpassungen in ihrem Haus notwendig – sowohl Veränderungen im Badezimmer als auch ein Treppenlift. Bruder Neil hat mit einer GoFundMe-Aktion bereits über 6000 britische Pfund gesammelt. „Es ist unglaublich und ich war so überwältigt von der Großzügigkeit der Menschen.“

Ihr Bruder beschreibt: „Sandra ist eine der selbst losesten Menschen, die man jemals treffen kann, sie stellt sich nie über andere und hat bei allem, was sie tut, immer eine positive Einstellung gefunden“ und erklärt weiter: „Sie kämpfte zum ersten Mal gegen den Krebs und weigerte sich, sich davon abhalten zu lassen, ihre Familie großzuziehen und ihren Kindern den besten Start ins Leben zu ermöglichen. Jetzt, mit nur 39 Jahren, muss sie sich auf einen weiteren Kampf vorbereiten.“

Was sind die Symptome von Knochenkrebs?

Laut der Deutschen Krebsgesellschaft unterscheiden sich die Beschwerden bei Knochenkrebs je nach Tumorort und Ort der Entstehung. Jedoch seien allgemeine Schmerzen an der betroffenen Stelle das erste Anzeichen von Knochenkrebs. „Beim primären Knochenkrebs folgt im Weiteren meist eine Schwellung, die im Falle einer Nachbarschaft zu den Gelenken zu einer Einschränkung der Beweglichkeit führen kann“, heißt es auf der Internetseite der Gesellschaft.

Knochenkrebsarten: Osteosarkom, Chondrosarkom und Ewing-Sarkom

Dabei gilt es, zwischen verschiedenen Krebsarten zu unterscheiden. Beim sogenannten Osteosarkom, sind demnach überwiegend lange Röhrenknochen der Extremitäten betroffen. Am häufigsten tritt diese Form der Erkrankung ober- oder unterhalb des Kniegelenks sowie am oberen Ende des Oberarmknochens auf. Bereits leichte Krafteinwirkungen können an betroffenen Stellen dann zu Knochenbrüchen führen. Diese werden auch als pathologische Frakturen bezeichnet.

Sogenannte Chondrosarkome würden am häufigsten im Becken, Oberschenkel und Schulterbereich vorkommen. Die bekanntesten Symptome davon seien Schmerzen und zunehmende Schwellungen. Als dritte Knochenkrebsart existieren die sogenannten Ewing-Sarkome, die mit Schmerz, Schwellung, Fieber und allgemeinen Krankheitsgefühl einhergehen würden. Am häufigsten treten diese an langen Röhrenknochen der Beine und dem Becken auf.

Früherkennung und Vorsorge von Knochenkrebs

Eine Früherkennung von Knochenkrebs sei laut Deutscher Krebsgesellschaft äußerst schwer, „da die Ursachen des Knochenkrebses nicht bekannt sind, gibt es keine Empfehlung für Maßnahmen zur Verminderung des Risikos, an einem primären Knochentumor zu erkranke.“ Durch eine gesunde, ausgewogene Lebensweise würden die bekannten Risikofaktoren für Krebs-Erkrankungen, wie zum Beispiel das Rauchen und übermäßiger Alkoholgenuss, vermieden werden.

Besonders wichtig sei es, dass bei neu aufgetretenen Beschwerden frühzeitig ein Arzt aufgesucht wird, um einerseits die eher seltene Diagnose einer Tumorerkrankung ausschließen zu können oder sie frühzeitig zu stellen. In der Regel ist die Prognose dann günstiger.