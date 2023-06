Offenbar wegen YouTube-Challenge: Heftiger Lamborghini-Unfall in Italien – fünfjähriger Junge stirbt

Von: Michelle Brey

Teilen

Ein fünf Jahre altes Kind kam nach einem schrecklichen Autounfall in Rom ums Leben. (Symbolbild) © Facebook/Elena Uccello/Jürgen Schwarz/Imago

Die italienische Polizei ermittelt gegen einen 20-Jährigen. Er fuhr das Auto, das in der italienischen Hauptstadt Rom einen heftigen Unfall mit Todesopfer verursachte.

Rom/München – In Rom ereignete sich ein schrecklicher Unfall. Nach dem Zusammenprall eines Lamborghinis mit einem Smart starb am Mittwoch ein fünf Jahre alter Junge. Gegen den 20-jährigen Fahrer des Lamborghinis wird wegen Tötung im Straßenverkehr ermittelt. Das berichtet die italienische Agentur Ansa. Die 29-jährige Mutter, die den Smart fuhr, sowie ihre drei Jahre alte Tochter seien beide verletzt worden. Sie schweben offenbar nicht mehr in Lebensgefahr. Der Junge, der ebenfalls im Smart saß, verstarb im Krankenhaus.

Heftiger Auto-Crash in Rom: Fünf-Jähriger stirbt - Mutter und weiteres Kind verletzt

Der Smart sei frontal mit dem Lamborghini in Casal Palocco in Rom kollidiert. Daneben sei noch ein drittes Auto involviert gewesen. Es habe keine Bremsspuren gegeben, informiert die Agentur weiter. Fotos zeigen den extrem zerstörten, weißen Smart. In dem Lamborghini saßen neben dem 20 Jahre alten Fahrer vier weitere Personen.

Gegen den Fahrer werde wegen Tötung ermittelt. Ein durchgeführter Alkoholtest sei bei ihm negativ ausgefallen. Auch die anderen vier Insassen stehen im Fokus der Ermittler. Der Verdacht: Eine Online-„Challenge“, die den jungen Mann zum Autofahren ermutigte. Wie mehrere italienische Zeitungen übereinstimmend berichteten, sollen die Fünf der YouTube-Gruppe „TheBorderline“ angehören. Der Kanal zählt 600.000 Abonnenten und über 152 Millionen Aufrufe (Stand: 15. Juni 2023).

YouTube-Challenge als Herausforderung? Polizei ermittelt nach Autounfall gegen Fahrer und vier weitere Insassen

Sie drehten offenbar Videos in dem Lamborghini, um sie anschließend auf die Video-Plattform zu stellen. Wie Ansa schreibt, tauchte online ein 15 sekundenlanges Video auf. Einer der Jugendlichen sagte darin demnach: „Zweiter Tag im Lamborghini, bislang ist alles gut gegangen.“ Auf Instagram meldete sich einer der YouTuber von „TheBorderline“ zu Wort. Vito Loiacono schrieb unter einem seiner Postings: „Das Trauma, das ich fühle, ist unbeschreiblich.“ Ob er den Wagen gefahren hat, bleibt zunächst unklar. Auf TikTok zeigte er sich in einem Video mit einem blauen Lamborghini.

Der fünfjährige Junge, der infolge des Unfalls starb, war in eine nahegelegene Notaufnahme gebracht worden. Die Ärzte konnten jedoch nichts mehr für das Kind tun.

In Australien ereignete sich indes ein tragisches Unglück. Ein Bus verunglückte nach einer Hochzeit. Zehn Menschen starben. (mbr)