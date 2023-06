Fall Maddie: Sechs Hinweise, die den Hauptverdächtigen Christian B. belasten sollen

Von: Teresa Toth

Noch immer ist nicht geklärt, ob der 46-Jährige Hauptverdächtige Christian B. der Entführer der dreijährigen Maddie McCann ist. Trotz zahlreicher Hinweise.

Praia da Luz – Vor 16 Jahren verschwand die dreijährige Maddie McCann aus einer Ferienwohnung an der Algarve-Küste in Portugal. Seitdem ist der Fall ungelöst – von dem britischen Mädchen fehlt noch immer jede Spur. Internationale Ermittlungen haben die Spur jedoch zu Christian B. geführt, der inzwischen aus Hauptverdächtiger in dem Vermisstenfall gilt. Eine Reihe von Beweisen und Fundstücken erhärten den Verdacht, dass der 46-Jährige das Kind 2007 entführt hat.

Fall Maddie: Christian B. befindet sich aktuell wegen einer Vergewaltigung in Haft

Christian B. ist unter anderem wegen schwerem sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraft und lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig in der Algarve. Seinen Lebensunterhalt bestritt er durch Arbeit in der Gastronomie, außerdem durch Drogenhandel, Diebstähle sowie Einbrüche in Hotels und Ferienwohnungen. Unabhängig vom Fall Maddie McCann wurde gegen B. bereits aufgrund zahlreicher Delikte ermittelt.

Durch Zeugenaussagen fanden Ermittler kinderpornografisches Material und Chatprotokolle, in denen der Hauptverdächtige seine pädophilen Fantasien offenbarte. Momentan sitzt er im niedersächsischen Oldenburg eine siebenjährige Gefängnisstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-Jährigen im Jahre 2005 ab. Zu seiner Festnahme führte der Vorwurf, dass er im Jahr 2017 in Portugal vor vier Kindern mit heruntergelassener Hose onaniert habe.

Bei der Suchaktion an einem Stausee in Portugal sollen die Ermittler neue Beweise gegen Christian B. im Fall Maddie gefunden haben. © Joao Matos/dpa

Es liegen „materielle Beweise“ gegen Christian B. im Fall Maddie McCann vor

Anfang Juni 2020 gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass sie wegen Verdachts des Mordes gegen den damals 43-jährigen Deutschen in dem Fall Maddie ermittelt. Grundlage der Ermittlungen sei vor allem die Tatsache, dass der Beschuldigte seinen Wohnsitz in der Region Praia da Luz hatte, wo sich auch die Ferienanlage befindet, in der sich die McCanns aufhielten.

Es konnte nachgewiesen werden, dass Christian B. kurz nach dem Verschwinden Maddies einen Telefonanruf von einer portugiesischen Nummer erhielt und etwa eine halbe Stunde telefonierte. Außerdem ließ er am nächsten Tag seinen Wagen – einen Jaguar XJR6, Baujahr 1993 – auf eine andere Person ummelden. In einem TV-Interview mit dem portugiesischen Nachrichtensender Rádio e Televisão de Portugal (RTP) erklärte der ermittelnde Staatsanwalt Hans Christian Wolters, dass zudem „materielle Beweise“ im Fall Maddie vorliegen würden. Es gebe mehrere Teile, die für den Verdächtigen Christian B. als Täter sprechen.

6 Hinweise, die Christian B. belasten:

Zeugenaussagen

Vergangene Sexualstraftaten

Direkte Nähe zum Ort des Verschwindens

Telefongespräch kurz nach dem Verschwinden

Ummelden seines Fahrzeugs

Materielle Beweise

Laut Reportern soll Christian B. das Hotel, in dem sich Maddie aufhielt, gut gekannt haben

Eine direkte Verbindung von Christian B. zu Maddie will ein Reporter-Team des Senders Sat.1 vergangenes Jahr entdeckt haben. Der Verdächtige soll damals im Rahmen eines Pool-Geschäfts mit der Reinigung der Hotelpools beschäftigt gewesen sein. Dadurch habe sich der 44-Jährige zum Zeitpunkt von Maddies Verschwindens in direkter Nähe zu ihr befunden und über Ortskenntnisse von dem Hotel verfügt.

Im Mai dieses Jahres starteten die Ermittler im Fall Maddie eine erneute Suchaktion. Drei Tage lang inspizierten sie den Arade-Stausee in Portugal, an dem sich der Hauptverdächtige mehrfach aufgehalten haben soll, so auch kurz nach dem Verschwinden des dreijährigen Mädchens. Das Gebiet, das etwa 50 Kilometer entfernt der Ferienanlage liegt, nannte B. „sein kleines Paradies“, berichtet The Telegraph. Bei der großangelegten Suche sollen neue Spuren gefunden worden sein.

Suchaktion an einem Stausee liefert neuen „relevanten Hinweis“ im Fall Maddie

Beamte aus Deutschland, Portugal und dem Vereinigten Königreich sicherten Bodenproben und Stofffetzen und stießen dabei auf einen „relevanten Hinweis“, wie die portugiesische Boulevard-Zeitung Correio da Manha schrieb. Medienberichten zufolge erhielten die deutschen Ermittler zuvor einen Hinweis einer glaubwürdigen Quelle, die den Verdächtigen Christian B. kannte. Die Ermittler selbst hielten sich mit Details bislang jedoch zurück. Die Auswertung der sichergestellten Spuren kann sich über mehrere Wochen und Monaten ziehen.

Seit dem 3. Mai 2007 gilt Maddie McCann als vermisst. © Luis Forra/dpa

Christian B. veröffentlich selbst eine belastende Zeugenaussage im Fall Maddie

Zuletzt führte Christian B. selbst dazu, dass neue Details ans Licht kamen, die ihn schwer belasten. In einem Brief an einen britischen Journalisten, der der Daily Mail und der Bild vorliegt, wollte der 46-Jährige seine Unschuld beteuern und zitierte darin eine belastende Zeugenaussage. In einem Gespräch mit seinem ehemaligen Bekannten Helge B. soll der Verdächtige gesagt haben, dass er wegen des Verschwindens der damals Dreijährigen vorerst nicht zurück nach Portugal kehren könne. Auf die Aussage von Helge B., dass es seltsam sei, dass das Kind so spurlos verschwinden konnte, habe Christian B. angeblich geantwortet: „Ja, sie hat nicht geschrien.“

Christian B. bezeichnet Helge B. in seinem Brief als „Lügner“. Er bestreitet die Vorwürfe und beteuert, er habe mit dem Verschwinden der damals dreijährigen Maddie nichts zu tun. Doch selbst die Ex-Freundin des Verdächtigen hält ihn für schuldig. Seine aktuelle Haftstrafe im Fall der vergewaltigten Amerikanerin gilt noch bis 2025, wenn nicht neu verhandelt wird, kommt er danach wieder frei. Einen Prozess im Fall Maddie gibt es vorerst nicht – die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat jedoch Beschwerde eingelegt. (tt)