Böller-Panik im Einkaufszentrum - vier Jugendliche in Gewahrsam genommen

Dortmund - Ein lauter Knall hatte am Samstagabend mitten im vorweihnachtlichen Einkaufsrummel zu verängstigten Reaktionen geführt. Mehrere hundert Besucher hatten daraufhin das Gebäude fluchtartig verlassen.

Dortmund: Böller-Panik im Einkaufzentrum - mehr als zehn Verletzte

Mindestens zehn Menschen wurden laut Polizeimitteilung leicht verletzt. Sie berichteten von Knalltraumata, erlitten Schocks oder verletzten sich beim zügigen Verlassen der Geschäfte. Zwei Menschen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, konnten es aber wieder verlassen.

Bereits kurz nach dem Vorfall nahm die Polizei vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren fest. Gegen die bereits polizeibekannten Tatverdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch gegen einen fünften Tatverdächtigen sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Zahlreiche Polizisten und ebenfalls alarmierte Feuerwehrleute waren schnell im Einkaufszentrum eingetroffen und hatten die Lage beruhigt. Per Twitter gab die Polizei Entwarnung: Es bestehe keine Gefahr für Menschen in der Innenstadt und auf dem bekannten Dortmunder Weihnachtsmarkt in unmittelbarer Nähe. Am dritten Adventssamstag und auch wegen eines Heimspiels von Borussia Dortmund waren besonders viele Menschen auf den Beinen, hieß es.

Zahlreiche Zeugen gaben laut Polizei den Hinweis auf eine Gruppe Jugendlicher. Sie sollen vor der Explosion im Untergeschoss des Einkaufszentrums zunächst eng beieinander gestanden und dann einen oder mehrere Böller gezündet haben. Anschließend sollen sie das Gebäude fluchtartig verlassen haben.

Mit Fotos und Videos seien die Tatverdächtigen schnell ausfindig gemacht worden. Die Polizei konnte vier Jugendliche ganz in der Nähe des Einkaufszentrums "Thier-Galerie" festnehmen. Dabei hätten sie sich so aggressiv verhalten, dass sie schließlich gefesselt zur Wache gebracht wurden.

Böller-Panik im Einkaufzentrum: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zu der Böllerpanik dauerten am Sonntag an. Unter anderem wertete die Polizei Videos aus, die in Sozialen Medien zu dem Vorfall kursieren. Via Twitter bat die Polizei Zeugen und Verletzte, sich telefonisch zu melden oder direkt zum Präsidium zu kommen.

Liebe Besucherinnen und Besucher der Dortmunder Innenstadt und des Weihnachtsmarktes!



Feuerwerkskörper wurden in der #Thiergalerie gezündet. Es besteht augenscheinlich keine Gefahr für die Menschen in der Dortmunder Innenstadt und in der Thier-Galerie.



Ihre #Polizei #Dortmund — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 15. Dezember 2018

