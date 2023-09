Obst zum Abnehmen: Sieben Sorten kurbeln den Stoffwechsel an

Von: Josefin Schröder

Es gibt Früchte, die dem Körper guttun und den Stoffwechsel ankurbeln. Was diese Obstsorten so gesund macht und warum sie auf dem Einkaufszettel nicht fehlen sollten.

Kassel – Man mag es kaum glauben, aber es gibt Obstsorten, die beim Abnehmen helfen. Wie kann etwas, was so gut schmeckt, die Pfunde purzeln lassen, fragen Sie sich? Die zwei Zauberwörter lauten: Stoffwechsel ankurbeln. Das machen diese speziellen Obstsorten nämlich automatisch – ganz ohne Sport oder Diät.

Der Stoffwechsel ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Er beeinflusst nicht nur die Produktion von Energie, sondern auch, wie der Körper Nährstoffe aufnimmt und wiederum Abfallstoffe loswird.

Diese sieben Obstsorten halten den Stoffwechsel auf Trab

1. Beeren

2. Granatäpfel

3. Grapefruits

4. Äpfel

5. Birnen

6. Orangen

7. Avocado

Beeren sind kleine Alleskönner, laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung enthalten sie viele Ballaststoffe, bei einem niedrigen Kaloriengehalt. Auf diese Weise können Beeren den Blutzucker stabil halten und lange satt machen. Blaubeeren sind außerdem voll mit Vitamin C und Antioxidantien.

Letztere bieten Schutz gegen freie Radikale, die die körpereigenen Zellen schädigen. In den blauen Beeren, aber auch in Himbeeren steckt eine hohe Konzentration an Polyphenolen, die sich positiv auf die Fettverbrennung auswirken. Dieser Pflanzenstoff ist auch in Granatäpfeln enthalten – ein äußerst kalorienarmes Obst. Die Antioxidantien können Entzündungsprozesse reduzieren und beim Abnehmen helfen.

Stoffwechsel-Unterstützer: Heidelbeeren gehören zu den gesündesten Obstsorten. © Uwe Umstätter/imago

Gleiches gilt für Grapefruits. In den Zitrusfrüchten steckt nicht nur eine Menge Vitamin C, sondern auch Flavonoide und Carotinoide – auch Antioxidantien. Zudem verfügen Grapefruits über Bitterstoffe. Beim Verzehr der Früchte wird die Verdauung angeregt.

Ein weiteres Obst, was den Stoffwechsel ankurbelt, sind Äpfel. Sie enthalten Pektin, ein wasserlöslicher Ballaststoff, der gut für die Verdauung ist. Leicht verdaulich, entwässernd und voller Vitamin C sind Äpfel der perfekte, gesunde Snack für zwischendurch.

Obst für den Stoffwechsel – schützt Zellen und reguliert den Blutzuckerspiegel

Genau wie Äpfel enthalten auch Birnen Pektin. Verzehrt man die Frucht, tut man was Gutes für seine Darmgesundheit. Eine gesunde Verdauung hilft zudem, den Blutzucker stabil zu haben. Und der reguliert wiederum den Stoffwechsel. Also, beim nächsten Supermarkteinkauf, Birnen nicht vergessen.

Orangen gelten als Vitamin-C-Bombe. Wussten Sie, dass das Vitamin die Fettverbrennung um bis zu 30 Prozent erhöht? Nicht nur das: Vitamin C ist außerdem entscheidend bei der Produktion von Kollagen. Kollagen ist der Schlüssel für ein gesundes Gewebe und einer gut funktionierenden Muskulatur. Auch für die Regeneration der Muskeln nach sportlicher Aktivität ist Kollagen entscheidend.

Auch Avocados zählen zu den gesunden Obstsorten. Die Superfrucht enthält ungesättigte Fettsäuren, die den Blutzucker- und Cholesterinspiegel reduzieren. Im Umkehrschluss, schützt die Frucht vor Heißhungerattacken, weil sie lange satt macht. Da Avocados allerdings viele Kalorien enthalten, sollte man den Verzehr nicht übertreiben.

Obstsorten: Was drin steckt und den Stoffwechsel positiv beeinflusst

Die im Obst enthaltenen Ballaststoffe sind entscheidend, damit der Stoffwechsel auf Touren kommt. Sie machen außerdem schnell und nachhaltig satt und enthalten dabei wenig Kalorien. Die Antioxidantien, die zum Beispiel in Beeren und Grapefruits stecken, bieten nicht nur Schutz vor oxidativem Stress, sondern sie versorgen den Körper auch mit Energie und unterstützen Stoffwechselprozesse. Vitamin C, wie es in Äpfeln, Granatäpfeln und Orangen vorkommt, stärkt die Abwehrkräfte, sorgt für eine ideale Funktion von Haut, Gefäßen sowie Muskeln und erhöht zudem die Fettverbrennung. Grundsätzlich gilt aber: Die genannten Obsorten ersetzen keine gesunde und ausgewogene Ernährung, sondern sind als Zusatz zu verstehen. (Josefin Schröder)

Hinweis aus der Redaktion: Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.