Mit dem „Ernährungskompass“ hat Bas Kast 2018 das Sachbuch des Jahres geschrieben. Nun gibt es ein Kochbuch mit seinen Rezepten. Er verspricht: "Wer kocht, lebt länger und gesünder."

Herr Kast, Sie sind gerade 46 geworden. 2013 bekamen Sie beim Laufen plötzlich Herzprobleme. Dachten Sie damals, dass das Leben mit Anfang 40 schon vorbei sein könnte?

Zumindest bin ich nachts manchmal schreiend wach geworden und hatte Todesangst. Ich war gerade Vater geworden. Einmal hatte ich auch einen massiven Erstickungsanfall.

Sie sollen nur noch ein Wrack gewesen sein.

Manchmal schlage ich mit Formulierungen über die Stränge. Das ist eine Journalistenkrankheit. Ich war fit und krank zugleich. Obwohl ich immer gejoggt war, hatte ich mir einen Schwimmring angefressen. Aber weil ich eine gewisse Grundkondition besaß, habe ich zunächst weitergemacht wie davor. Ich dachte: Das wird wieder.

Wurde es aber nicht.

Erst mal nicht. Bis dahin aß ich viel Junkfood und Fleisch: Hamburger, Pommes und Snickers. Manchmal bestand mein Abendessen lediglich aus Chips. Meine Ernährung war sehr wahrscheinlich der entscheidende Faktor, der mich krank gemacht hat. Als ich sie änderte, habe ich mich ziemlich schnell besser gefühlt – innerhalb von zwei bis drei Wochen. Ich hatte damals mehrmals die Woche Kopfschmerzen, weswegen ich ständig Aspirin geschluckt habe. Das ist weitgehend verschwunden. Und auch meine Herzbeschwerden sind inzwischen weg.

Wann haben Sie zuletzt eine Tüte Chips gegessen?

Ganz ehrlich: Die letzte Tüte habe ich für ein Foto in meinem Buch gekauft, aber den Inhalt habe ich nicht gegessen, sondern weggeschüttet.

Für den „Ernährungskompass“ haben Sie mehr als 1000 Studien gewälzt. Ihre überraschendste Erkenntnis war, dass Fett nicht unbedingt fett macht. Woher kommt die Fettphobie?

Man hat früh festgestellt, das Fett von allen Hauptnährstoffen die meisten Kalorien enthält. Bereits in den 50er-Jahren brachten Studien vor allem gesättigte Fette mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung. Man stellte sich unsere Gefäße wie ein Abflussrohr in der Küche vor, das schnell von Fett verstopft wird. Das alles steckt noch in unseren Köpfen.

Nun haben Sie mit der Rezepte-Entwicklerin Michaela Baur ein Kochbuch veröffentlicht. Worin unterscheidet sich das von anderen Kochbüchern?

Wir haben maßgeschneiderte Rezepte entwickelt, die ein Genuss und gesund sind sowie den Alterungsprozess hemmen – zum Beispiel viele Gerichte mit Fisch, Gemüse, Linsen und Joghurt. Meine Hauptregel ist nach wie vor: Kochen Sie selbst mit naturbelassenen Zutaten.

Welchen Tipp haben Sie für diejenigen, die keine Lust aufs Kochen haben?

Dann sollten sie sich einen Freund zulegen, der das gern macht. Kochen und bekocht werden ist auch ein Liebesbeweis. Wer kocht, kann den anderen verführen und die Beziehung festigen. Häufig höre ich, dass man fürs Kochen keine Zeit habe. Dabei gilt: Wer kocht, lebt länger und gesünder. Für jede Stunde, die Sie selbst kochen, gewinnen Sie grob geschätzt zehn Stunden Lebenszeit.

Es ist aber anstrengend.

Das ist es, wenn man ungeübt ist und ein nicht ganz so einfaches Gericht zum ersten Mal kocht. Es ist wie beim Autofahren: Anfangs muss man über alles nachdenken, später gehen die Handgriffe ins Unbewusste über und das Ganze bekommt etwas Meditatives. Trotzdem will ich die Menschen nicht an den Herd zwingen. Aber wenn sie schon nicht selber kochen, dann sollten sie sich das Essen so naturbelassen wie möglich beschaffen – etwa mit Fertigsalaten.

Sie sagen über sich, dass Sie keinen Autoritäten mehr vertrauen. Warum sollten Leser ausgerechnet Ihnen vertrauen?

Das sollten sie auch nicht. Es ist doof, wenn man als Guru verkauft wird. Ziel des Ernährungskompasses ist es, mich selbst überflüssig zu machen. Es gibt kein Lebensmittel, das nur eindeutig positiv oder negativ eingeordnet wird. Aber das Buch gibt eine Übersicht über alle großen Studien der Nachkriegszeit. Zum Beispiel zeigt die Datenlage, dass über 90 Prozent aller Studien Fisch positiv einschätzen. Darum sollte man skeptisch sein, wenn Angstmacher behaupten, Lachs sei das giftigste Lebensmittel überhaupt wie zuletzt in der „Zeit“. Ich wünsche mir mehr Vernunft in der Diskussion übers Essen.

Warum löst unsere Ernährung immer wieder so erhitzte Debatten aus?

Weil jeder isst, jeder bekommt Blähungen, wenn er das Falsche zu sich nimmt. Oder Kopfschmerzen. Oder er wird dick. Aufgrund seines Körpers ist jeder ein Semi-Experte. Zudem kann man sich gegenüber anderen abgrenzen – ob als Veganer oder mit Low-Carb. Für viele ist Ernährung zur Ersatzreligion geworden. Manche bewegen sich wie in Sekten nur noch unter ihresgleichen.

Und Sie sind der Martin Luther, der über das Essen aufklärt?

Ohne mich mit ihm vergleichen zu wollen: Ich bin ein Lutherchen, ein Little Luther.

Würden sich alle so ernähren wie Sie, gingen Fast-Food-Konzerne pleite, Ärzte hätten weniger zu tun. Für den Kapitalismus ist es besser, wenn sich nichts ändert.

Da ist was dran. Es gibt eine Riesenindustrie, die von den Krankheiten lebt. Auch ich bin Teil dieses Chaos und verkaufe deswegen Bücher.

Haben wir denn noch Spaß am Leben, wenn wir Ihre Ratschläge befolgen?

Macht das Leben mit der Abhängigkeit von fünf Medikamenten Spaß, die wir nehmen müssen? Ist es ein größerer Genuss, übergewichtig zu werden? Wer sich bewusster ernährt und weniger isst, ist fitter, bis ins hohe Alter hinein. 80 bis 90 Prozent dieses Effekts kann man schon erreichen, wenn man auf Junkfood verzichtet und weniger tierische Lebensmittel zu sich nimmt. Wir müssen eine Mitte finden aus „Mach es nicht zur Religion“ und „Tue es, soweit du es mit Genuss verbinden kannst“.

Der Ernährungskompass - Das Kochbuch: 111 Rezepte für gesunden Genuss. C. Bertelsmann, 224 S. 17,99 Euro.

