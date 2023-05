Erneut Braunbär in Bayern gesichtet – Tier zieht sich sofort zurück

Landesamt gibt Tipps

Erneut wurde in Bayern ein Braunbär gesichtet. Das Landesamt für Umwelt gibt Tipps, wie Nutztierhalter, Touristen und die Bevölkerung sich verhalten sollen.

Augsburg - Im südöstlichen Landkreis Oberallgäu ist ein Braunbär gesichtet worden. Das Tier habe sich am Montag, 22. Mai, sofort zurückgezogen, nachdem es entdeckt worden sei. Das teilte das Landesamt für Umwelt mit.

Berchtesgadener Land, Miesbach und Rosenheim: Braunbären in Bayern gesichtet

Zuletzt wurden in Bayern immer wieder Spuren von Braunbären entdeckt oder Tiere von einer Fotofalle aufgenommen, so auch im Berchtesgadener Land. Im April hatte die Behörde von Tatzenabdrücken eines Bären im Schnee in den Landkreisen Rosenheim und Miesbach berichtet. Danach wurden im Kreis Rosenheim auf einer Alm gerissene Schafe gefunden, die von einem Bären angegriffen worden waren.

Nach Bärensichtungen in Bayern: Landesamt für Umwelt mit Emfpfehlungen

+ Schon wieder wurde in Bayern ein Bär gesichtet (Archivbild). © IMAGO / imagebroker

Das Landesamt für Umwelt emfpfahl Nutztierhaltern in den betroffenen Regionen, ihre Tiere nachts in die Ställe zu bringen und Herdenschutzmaßnahmen zu ergreifen. Bevölkerung und Touristen wurde geraten, bei Aktivitäten im Freien aufmerksam und vorsichtig zu sein. Wanderer wurden außerdem gebeten, keine Essensreste und keinen Müll zurückzulassen. (kam/dpa)

