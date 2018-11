Erstklässler üben beim Verkehrstraining - dann kommt die Polizei

Realistische Auseinandersetzung

Auf was sie sich in Zukunft im Straßenverkehr einstellen können, erlebten Erstklässler bei einem Verkehrstraining in der Schule. Sogar die Polizei musste gerufen werden.