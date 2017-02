Es wird kühl - und könnte schneien

Offenbach - Am Wochenende dürfte es in Deutschland nochmal kühl werden. Es könnte auch schneien. Die Prognose ist aber diesmal nicht leicht zu treffen.

Kälte, Frost und eine dichte Wolkendecke dürften auch am Wochenende die Wetterlage in Deutschland prägen. Allerdings erschwert ein sogenanntes Höhentief über Frankreich den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes eine präzise Prognose. „Die Entwicklung von Höhentiefs lässt sich schwer vorhersagen“, sagte der Meteorologe Adrian Leyser. Es gebe daher unterschiedliche Rechenmodelle. Als klar gilt, dass auch am Freitag der Dauerfrost in der Nordosthälfte Deutschlands anhält, während es im Südwesten etwas milder ist.

Achtung: Glättegefahr

Am Wochenende ist dann entscheidend, ob das Höhentief von Frankreich über Deutschland hinwegzieht oder nicht. Mit dem Höhentief kämen auch Niederschläge, die auch als leichter Schneefall in Erscheinung treten könnten. Bleibt das Höhentief aus, ist es trocken - allerdings mit einer weiterhin dichten Wolkendecke. Auch Hochnebel ist möglich. Bei Schneefall in der Nacht zu Sonntag besteht zudem Glättegefahr.

Freundlicher soll es mit Beginn der kommenden Woche werden. Dann rechnen die Meteorologen mit stärkerem Hochdruckeinfluss. Damit steigen die Chancen auf längeren Sonnenschein, hieß es - möglicherweise sogar ein erster Vorgeschmack auf den nahenden Frühling.

dpa