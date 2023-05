Erkannt? Ehemaliger deutscher ESC-Teilnehmer beim Küssen vor Elbphilarmonie fotografiert

Von: Armin T. Linder

Ex-ESC-Teilnehmer Jendrik (l.) traf sich mit Freund Jan zum Pärchen-Shooting am Hamburger Hafen - und lud die Fotos bei Instagram hoch. © Alexandra Pfeifer

Na, hätten Sie die beiden am Hamburger Hafen erkannt? Ein ehemaliger deutscher Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer ließ sich dort beim Küssen ablichten.

Hamburg – Eurovision-Song-Contest-Zeit ist auch die Phase der „Was macht eigentlich?“-Fragen. Bei manchen ist die einfach beantwortet: Eine Ex-Gewinnerin tritt nämlich 2023 einfach noch mal an und will ihren Erfolg wiederholen. Und die ehemaligen deutschen Kandidaten? Vorjahresteilnehmer Malik Harris hat das eine oder andere Interview gegeben, lud zudem in Kooperation mit einem Reiseportal Fans zum ESC-Gucken in sein Tonstudio ein.

Und falls Ihnen Elaiza noch was sagt: Frontfrau Ela der 2014er-Teilnehmer sprach mit der Morgenpost über ihre krasse Zeit rund um den ESC: „Wir hatten im Durchschnitt zwei bis drei Stunden Schlaf. Das muss man sich so vorstellen: Man steht morgens um vier auf, ist dann bis fünf in der Maske. Dann geht es direkt weiter in die Vorbereitung. Dann hat man die ganze Zeit Interviews und dann Proben.“

Jendrik Sigwart: ESC-Teilnehmer von 2021 spielte inzwischen am St. Pauli Theater

Und was wurde aus Jendrik Sigwart? Er vertrat Deutschland vor zwei Jahren, wurde damals Vorletzter. Seine Laufbahn führte ihn seitdem etwa ans St. Pauli Theater, wo er 2022 in der „Komödie mit Banküberfall“ einen Taschendieb spielte. „Dieses Stück ist einer der Gründe, warum ich Musical studiert habe“, erklärte er im Gespräch mit dem Heimat-Echo. „Da spüre ich, dass das nicht nur ein Beruf, sondern eine Leidenschaft ist.“

ESC 2021: Für Jendrik aus Deutschland reichte es nur für den vorletzten Platz. © dpa / Peter Dejong

Auf seinem Instagram-Kanal ist es hingegen extrastill. 42.000 Menschen folgen dem ESC-Teilnehmer von 2021 dort. Sie bekamen (Stand 11. Mai) seit dem 3. März kein neues Foto-Posting serviert. Doch jenes hat es besonders in sich. Denn die Menschen lernen: Die glückliche Beziehung von Jendrik Sigwart, inzwischen 28, hat die kurze Zeit im großen Rampenlicht überdauert. Rund um seine Eurovision-Song-Contest-Teilnahme zeigte Jendrik schon seinen Freund Jan. Und schickte auch jetzt, 2023, via Instagram zwei Liebeserklärungen in Folge raus. Sechs Jahre sind die beiden nun schon zusammen, ist dort zu erfahren.

Nicht nur für Hamburger schön: die zehnteilige Serie (die weiteren sehen Sie durch Klick auf die Pfeile/Wischen) von einem Fotoshooting in der Hansestadt. „Ich liebe diese Bilder so sehr und bin dir unendlich dankbar“, schreibt er an die Fotografin Alexandra Pfeifer gerichtet, die die Bilder geschossen hat. Jendrik und sein Jan sind darauf am Hamburger Hafen zu sehen, wirken verliebt wie am ersten Tag.

Das sehen auch die Fans so. „Ok die Bilder sind so schön, sterbe!" und „Wie süß seid ihr bitte?", schreiben sie in den Kommentaren. Auch Fotografin Alexandra Pfeifer schwärmt gegenüber tz.de: „Jendrik und sein Freund Jan sind SO ein tolles Paar." Jendriks privates Glück dauert also an - und beruflich scheint er auf der Theaterbühne nicht minder happy zu sein.