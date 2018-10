Drei Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren spielen an einer Bundesstraße im Kreis Minden-Lübbecke ein gefährliches Spiel. Sie schmeißen Gegenstände auf fahrende Autos.

Espelkamp/Minden-Lübbecke – Die Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren hielten sich am Sonntagnachmittag an der Bundesstraße B239 auf. In Höhe der Straße Gabelhorst in Espelkamp fingen sie plötzlich damit an, vorbeifahrende Autos mit Gegenständen abzuwerfen.

Gefährdete Autofahrer alarmierten gegen 16 Uhr die Polizei Minden-Lübbecke, wie owl24.de* berichtet.

Autofahrer in Espelkamp in Gefahr

Bei der Aktion brachten sich die drei Kinder auch noch selbst in Gefahr. Die Jungen liefen laut Polizei Minden-Lübbecke mehrfach über die viel befahrene Bundesstraße B239 in Espelkamp. Als die Beamten jedoch am Einsatzort eintrafen, war das Trio bereits geflüchtet.

Gefährlicher Vorfall in Espelkamp: Polizei Minden-Lübbecke sucht nach den Kindern

Das Trio hatte sich über eine steile Lärmschutzwand aus dem Staub gemacht. Die Beamten der Polizei Minden-Lübbecke machten sich in Espelkamp auf die Suche nach den Kindern. Sie fanden die Jungen wenig später.

Nach gefährlicher Aktion in Espelkamp: Polizei Minden-Lübbecke gibt Entwarnung

Die Beamten stellten die Personalien der drei Jungen fest. Anschließend wurden die Kinder ihren Eltern in Espelkamp übergeben. Ein Schaden ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Minden-Lübbecke nicht entstanden.

+ An der Bundesstraße B239 in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke haben Kinder Gegenstände auf Autos geworfen. © Google-Maps (Screenshot) Nach einer Schießerei vor einer Disko im Kreis Minden-Lübbecke ist ein Tatverdächtiger in den Irak geflohen. Zuvor hatten rund 18 Angreifer zwei Türsteher attackiert.

Außerdem haben bislang unbekannte Täter einen Supermarkt in Porta Westfalica ausgeraubt und in Schutt und Asche gelegt. Die Diebe hatten es vor allem auf eine Beute abgesehen, wie owl24.de* berichtet.

Ein Hauptkommissar vergewaltigt eine Frau im Kreis Minden-Lübbecke. Er kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Eine weitere Tatsache schockiert seine Kollegen bei der Polizei Bielefeld.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.