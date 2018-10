Mann (40) verurteilt wegen gewaltsamen Morden - Er schickte sein Geständnis an Angela Merkel 

Er bittet das „deutsche Volk“ um Entschuldigung

Ein Mann ermordete zwei Erotik-Masseurinnen auf gewaltsame Weise. Dafür wurde er zu 14 Jahren haft verurteilt. Sein Geständnis legte er nicht vor Gericht ab, sondern in einem Brief an die Bundeskanzlerin.