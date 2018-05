Illegales Autorennen? Mercedes rast in Fußgänger - fünf Verletzte

Essen

Sie warteten an einer Ampel als plötzlich ein Mercedes in die Menschengruppe raste. Bei dem schweren Unfall am Samstagabend in der Innenstadt von Essen sind fünf Fußgänger verletzt worden.