Jeden Tag auf Diebestour: Mit dieser dreisten Masche klaute eine Familie bei Ikea

Eine fünfköpfige Familie klaute in groß angelegten Diebestouren bei Ikea. Mit einem dreisten Trick erbeutete sie Waren im Gesamtwert von 350.000 Euro.

Essen - Bei vielen Besuchern läuft ein Ausflug zum schwedischen Möbel-Riesen Ikea wohl ähnlich ab. Neue Bettwäsche, eine Packung Duftkerzen und einige mehr oder weniger nützliche Küchen-Utensilien landen im Einkaufswagen - und im Anschluss geht es noch auf einen Abstecher ins Restaurant.

Eine Familie aus Essen nutzte ihre Ikea-Besuche dagegen für groß angelegte Diebstähle und verursachte so insgesamt unglaubliche 350.000 Euro Schaden.

Extra angemietete Lagerräume für das Diebesgut

Laut Berichten des Nachrichtenportals Express handelte es sich bei den dreisten Dieben um einen Vater mit seinen drei Söhnen und seinem Schwiegersohn. In einem speziell für ihre Touren präparierten Kinderwagen schleppten die Familienmitglieder unter anderem Gardinen, Werkzeug und Babyphones nach Hause.

Teilweise klaute die Familie sogar auf Bestellung. Weiteres Diebesgut verkauften die Männer entweder später auf Flohmärkten oder übers Internet. Um die Waren in der Zwischenzeit unterbringen zu können, mieteten die Diebe extra Garagen als Lagerräume in Gelsenkirchen an.

An jedem Werktag zum Klauen unterwegs

Die Streifzüge der Diebesbande nahmen erst ein Ende, als sich ein weiteres Familienmitglied an die Polizei wandte. Der Informant brachte ans Tageslicht, dass die Männer zwischen Juni 2016 und Januar 2017 täglich im Ikea unterwegs waren, um zu stehlen: Sie sollen in diesem Zeitraum an jedem einzelnen Werktag ihren Kinderwagen mit geklauten Waren aus dem Möbelhaus geschoben haben.

Nun müssen sich die fünf Männer vor Gericht verantworten - seit dem Prozessauftakt am Dienstag haben die Angeklagten allerdings zu den Vorwürfen geschwiegen.

