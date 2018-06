Eurojackpot: Das sind die aktuellen Gewinnzahlen vom 29. Juni 2018

Eurojackpot am 29. Juni 2018: Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen der Lotterie.

Die Gewinnzahlen von Freitag, 29. Juni 2018, sind:

5 aus 50: 9 18 30 47 48

2 aus 10: 4 6

(Alle Angaben sind ohne Gewähr)

Was ist der Eurojackpot?

Der Eurojackpot ist eine Zahlenlotterie, die in mehrere europäischen Ländern gemeinsam gespielt wird. Gespielt wird im Format 5 aus 50 und 2 aus 10. Jeder Spieler muss also sieben Kreuze machen: Zunächst wählt er fünf Zahlen zwischen 1 und 50 aus und entscheidet sich dann für zwei Zahlen zwischen 1 und 10.

Wie viel kostet der Eurojackpot?

Jeder Tipp kostet zwei Euro, hinzu kommt eine Bearbeitungsgebühr.

Was kann man beim Eurojackpot gewinnen?

Für die höchste der zwölf Gewinnklassen gibt es einen garantierten Jackpot von mindestens zehn Millionen Euro. 50 Prozent der Spieleinsätze werden als Gewinne wieder an die Teilnehmer ausgeschüttet. Die jeweilige Höhe des Gewinns in einer Klasse hängt von der Größe des Jackpots sowie der Anzahl der Gewinner ab.

Der Jackpot ist jedoch auf 90 Millionen Euro gedeckelt und bleibt deshalb von Zeit zu Zeit wochenlang bei dieser Summe stehen. Wegen der Deckelung bei 90 Millionen fließt aber jeder zusätzlich gespielte Euro in die zweite Gewinnklasse und bildet dort einen weiteren Jackpot. Wer also "nur" fünf richtige Zahlen und eine von zwei Zusatzzahlen hat, bekommt in diesem Fall mehr.

Wann wird der Eurojackpot gezogen?

Die Ziehung findet jeden Freitag unter polizeilicher Aufsicht in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Live im Fernsehen zu sehen ist die Ziehung um 21 Uhr nur im finnischen TV. Die Zahlen werden aber auch am Abend im Internet veröffentlicht.

Für Schlagzeilen sorgte die Eurojackpot in Nordhessen übrigens im Jahr 2016. Damals hatte ein Spieler knapp 85 Millionen Euro gewonnen - seinen Gewinn aber lange nicht abgeholt.

Mehr Informationen zur Lotterie gibt auf der Homepage des Eurojackpots.

