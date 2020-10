Keiner knackt den Eurojackpot: Jetzt sind 57 Millionen Euro zu haben!

Beim Eurojackpot liegen für die nächste Ziehung 57 Millionen Euro im Jackpot. Am Freitag, 16. Oktober, findet die nächste Auslosung statt.

Jeden Freitag findet die Ziehung des Eurojackpot in Helsinki statt.

findet die des in Helsinki statt. Dieses Mal sind 57 Millionen Euro im Jackpot.

im Jackpot. Die nächste Ziehung ist am Freitag, 16.10.2020.

Update vom Montag, 12.10.2020, 13.54 Uhr: Bisher konnte in der vergangenen Ziehung niemand den Eurojackpot knacken. Damit bleibt die oberste Gewinnklasse das vierte Mal in Folge unbesetzt, wie „lotto.spiegel.de“ berichtet. Zur kommenden Ziehung am Freitag (16.10.2020) wächst der Jackpot auf rund 57 Millionen Euro.

Dennoch konnten sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Gewinnklasse 2 abräumen. Mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer Eurozahl haben die Spielerinnen und Spieler aus Bayern (2x), Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Norwegen und Polen jeweils über 300.000 Euro eingefahren.

Eurojackpot am Freitag, 09.10.2020: Das sind die aktuellen Gewinnzahlen

Update vom Freitag, 09.10.2020, 20:38 Uhr: Der der vergangenen Ziehung wurde der Eurojackpot nicht geknackt. Deswegen liegen jetzt 44 Millionen Euro im Jackpot. Nun stehen die Gewinnzahlen vom Freitag, 09.10.2020, fest (Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: www.lotto.de, Stand: 09.10.2020).

Gewinnzahlen (5 aus 50): 1 - 11 - 17 - 23 - 29

- - - - Eurozahlen (2 aus 10): 1 - 8

Dies sind die glücklichsten Monate bei der europäischen Lotterie #Eurojackpot. Ob der Monat Oktober für weitere Tipper Erfolge bringt, zeigt die Ziehung am kommenden Freitag (9. Oktober), wenn es um einen Jackpot von rd. 44 Millionen Euro geht: https://t.co/rGiE8vo0B4 pic.twitter.com/UAGTzC9kuN — Eurojackpot (@Eurojackpot) October 7, 2020

Eurojackpot am Freitag: 44 Millionen Euro im Jackpot

Update vom Freitag, 09.10.2020, 09:11 Uhr: Vergangene Woche konnte niemand den Eurojackpot knacken. Deshalb liegen nun satte 44 Millionen Euro für Glückspilze bereit. Ob Sie die richtigen Zahlen getippt haben, lesen Sie hier, sobald die Gewinnzahlen der Ziehung abends bekannt gegeben werden.

(Alle Angaben sind ohne Gewähr).

Riesen #EUROJACKPOT Jackpot: 44 Mio. EUR gibt es zu gewinnen! pic.twitter.com/ZecP9aFuPH — Clever Lotto (@CleverLotto) October 9, 2020

Erstmeldung vom Freitag, 02.10.2020, 15:31 Uhr: Kassel - Im Gegensatz zum klassischen Lotto 6 aus 49 dürfen beim Eurojackpot Menschen aus 18 EU-Ländern mitspielen. Bei der europäischen Lotterie winken den Teilnehmern oftmals höhere Gewinnsummen als beim Lotto. Jede Woche werden zehn Millionen Euro verlost. Der maximale Gewinnbetrag kann bis auf 90 Millionen Euro ansteigen.

Aktuell sind es 31 Millionen Euro, die Mitspieler gewinnen können. Am Freitag, dem 02.10.2020, ist es wieder soweit. Dann werden die Gewinnzahlen des Eurojackpots bekanntgegeben. Wir haben die richtigen Zahlen für Sie aufgelistet.

Eurojackpot am Freitag 02.10.2020: Das sind die Gewinnzahlen für 31 Millionen Euro

Die heutige Auslosung des Eurojackpots am Freitag, 02.10.2020. (Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: www.eurojackpot.de, Stand: 02.10.2020).

Gewinnzahlen (5 aus 50): 15 - 19 - 34 - 39 - 49

Eurozahlen (2 aus 10): 2 - 7

Eurojackpot: Wie wahrscheinlich ist es, abzusahnen?

Beim Eurojackpot steht eine hohe Gewinnsumme für Glückspilze bereit. Doch wie schwer ist es eigentlich, abzusahnen? Dafür müssen Sie insgesamt sieben richtige Zahlen tippen, was nicht gerade einfach ist. Kleines Trostpflaster: In zwölf Gewinnklassen gibt es auch kleinere Gewinne. Das ist ein großer Unterschied zum deutschen Lotto 6 aus 49, wo es nur acht weitere Gewinnklassen gibt. Übrigens: Die Gewinnchance liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 95 Millionen. In der zweiten Gewinnklasse liegt sie bei 1 zu 6 Millionen. Manch einer ist aber dennoch besonders motiviert.

Werde heute im Eurojackpot gewinnen. — IKA №21 (@Young_Deo) October 2, 2020

So funktioniert der Eurojackpot

Und wie funktioniert der Eurojackpot überhaupt?

Pro Tippfeld stehen 50 Zahlen beim Eurojackpot zur Auswahl.

Es müssen 5 Kreuze gesetzt werden.

Zusätzlich werden zwei Euro-Zahlen zwischen 1 und 10 ausgewählt.

Je mehr Zahlen richtig sind, desto höher ist der Gewinn.

Wenn man fünf Zahlen und zwei Euro-Zahlen richtig tippt, knackt man den Jackpot.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Eurojackpot: Zahlen, die am häufigsten gezogen wurden

Hier gibt es noch eine Übersicht für die Gewinnzahlen, die beim Eurojackpot am häufigsten gezogen wurden (Stand: Mai 2020).

49 52 mal 19 52 mal 35 51 mal 18 51 mal 40 50 mal

Eurojackpot: Gewinnzahlen, die am seltesten gezogen wurden

Das hingegen sind die Gewinzahlen, die am seltesten gezogen wurden (Stand: Mai 2020).

48 29 mal 27 32 mal 50 33 mal 2 34 mal 36 34 mal

Höchste jemals beim Eurojackpot erzielte Gewinne: Sechs Deutsche sind unter den Top-Ten

Der höchste Jackpot, den die glücklichen Gewinner beim Eurojackpot absahnen konnten, lag übrigens bei 90 Millionen Euro. Das ist bereits zwei Mal laut eines Lotterie-Anbieters geschehen. Einmal kam der Glückliche aus Tschechien. Das andere Mal war es ein Gewinner aus Deutschland. Sechs Deutsche haben es übrigens unter die Top 10 der Gewinner geschafft.

Achtung: Eurojackpot gilt als Glücksspiel und kann süchtig machen

Glücksspiel kann süchtig machen. Wer sich nicht sicher ist, ob er alles unter Kontrolle hat, kann bei „Check dein Spiel“ das eigene Verhalten überprüfen und eine Beratung in Anspruch nehmen. Weitere Angebote zur Hilfe gibt es bei der BZGA und „Spielen mit Verantwortung“. (mse)

