Hesse teilt sich 90-Millionen-Eurojackpot mit weiterem Deutschen

Jetzt ist er endlich geknackt: Zwei Tipper aus Deutschland haben den Eurojackpot in Höhe von 90 Millionen Euro geknackt. Ein Glücklicher kommt aus Hessen.

Der andere Gewinner kommt aus Sachsen-Anhalt. Mit den Gewinnzahlen 2-7-24-38-45 plus den zwei Zusatzzahlen 5 und 8 haben die Spieler jeweils 45 Millionen Euro gewonnen, teilt Westlotto am Freitagabend in Münster mit.

Die Zahlen waren am Abend in Helsinki gezogen worden. Neben den beiden glücklichen Hauptgewinnern können sich 24 weitere Tipper freuen. Denn sie gewinnen in dieser Ziehung fast eine Million Euro - genau genommen 999.914,60 Euro. 13 dieser Fast-Millionäre kommen aus Deutschland.

"Wir wünschen den beiden Multi-Millionären einen weiterhin sonnigen Sommer und viele schöne Jahre mit dem Eurojackpot-Gewinn", sagte Andreas Kötter, Vorsitzender der Eurojackpot-Kooperation.

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern zum fünften Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht. Als Folge wandert jeder weitere eingenommene Euro dann in die nächsten Gewinnklassen und bildet dort einen weiteren Jackpot. 14 Mal in Folge war der Topf in den vergangenen Wochen nicht geknackt worden.

Fünf Mal stand der Eurojackpot bereits bei der maximalen Höhe von 90 Millionen Euro. Im Mai 2015 und Oktober 2016 gewannen Spieler aus Tschechien und Deutschland jeweils die Rekordsumme von 90 Millionen Euro. Ende 2016 knackten gleich fünf Tipper den Jackpot und erhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Höchststand im Februar von einer Tippgemeinschaft aus Finnland geknackt worden.

Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag befinden sich 10 Millionen Euro in der höchsten Gewinnspielklasse des Eurojackpots.

So funktioniert die Lotterie Eurojackpot

(dpa/axl)