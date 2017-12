Bei einer Gasstation in Österreich hat sich eine Explosion ereignet.

Baumgarten an der March - Die Polizei sprach am Dienstag von mehreren Verletzten. „Um 8.45 Uhr ist es zu einer Explosion und einem Brand gekommen“, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz. Bei dem Unglücksort in Baumgarten an der March handelt es sich nach Angaben des Betreibers um eine Erdgas-Übernahmestation.

