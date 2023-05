Explosion in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und über 20 Verletzte in Lüneburg

Ermittlungen laufen

Bei einer Explosion und einem darauffolgenden Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg kam ein Bewohner ums Leben, 23 weitere wurden verletzt.

Lüneburg – In Lüneburg hat eine Explosion und anschließender Brand in einem Mehrfamilienhaus zum Tod eines Bewohners geführt. Laut Polizeibericht erlitten 23 weitere Personen Verletzungen, wobei zwei davon ernst waren. Die genauen Ursachen der Explosion am Mittwochabend, welche in dem mit 80 Personen besetzten Haus stattfand, blieben selbst am Donnerstagmorgen noch nicht ermittelt.

Bei Explosion und Feuer in Lüneburg – 34-jähriger Mann stirbt

Es wird angenommen, dass der Todesopfer ein 34-jähriger Mann ist, da seine Leiche in der Wohnung gefunden wurde, in der die Detonation stattgefunden hat.

Die heftige Explosion verursachte den Bruch der Fensterscheiben des Hauses. Rund 100 Einsatzkräfte aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Einsatzort und konnten mehrere Bewohner retten. Sechs der Bewohner wurden in eine Notunterkunft untergebracht. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen ist das Gebäude teilweise unbewohnbar. Der geschätzte Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 100.000 Euro.

