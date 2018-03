Wegen Pornografie: Nach dem Herkules zensiert Facebook auch Alpen-Venus

Die Venus von Willendorf gilt als steinzeitliches Pin-up-Girl. Nun hat Facebook die berühmte Skulptur wegen Porno-Verdacht zensiert. Ähnlich erging es auch dem Kasseler Herkules.

Sie hat volle Hüften, einen runden Buch, riesige Brüste und kein Gesicht: Die Venus von Willendorf gilt als Nofretete Österreichs, ist nur nicht annähernd so schön wie die ägyptische Königsfrau. 1908 entdeckten Forscher in der Wachau an der Donau die knapp 30.000 Jahre alte Steinzeit-Statue. Nun weiß man auch bei Facebook von dem Fund in dem Dörfchen Willendorf: Das Netzwerk entfernte eine Abbildung der elf Zentimeter kleinen Figur wegen angeblicher Pornografie von seinen Seiten.

Damit geht die Debatte über Zensur und Prüderie im Netz weiter, die vorigen Sommer auch Nordhessen beschäftigte, als das Kasseler Wahrzeichen, der Herkules, Facebook plötzlich zu nackt war. Die Diskussion um "Pummel aus dem Eis", wie die Alpen-Venus auch genannt wird, begann im Dezember. Da veröffentlichte die italienische Kunstaktivistin Laura Ghianda auf ihrer Facebook-Seite ein Foto der Statue aus dem Naturhistorischen Museum (NHM) in Wien. Das Netzwerk löschte es jedoch umgehend, und Ghianda sprach von einem "Krieg gegen die menschliche Kultur". Mittlerweile ruderte Facebook zurück. "Wir entschuldigen uns für den Fehler", sagte eine Sprecherin. Das Verbot von Nacktabbildungen in den Werbevorschriften gelte nicht für Statuen.

Der aktuelle Fall klingt wie eine Neuauflage der Herkules-Affäre, die im Juni 2017 sogar international Schlagzeilen machte. Damals wollte die Grimmheimat Nordhessen mit einem Foto der Statue aus dem Kasseler Welterbe-Bergpark für seine Gästekarte MeineCardPlus werben. Als das weltweit größte soziale Netzwerk mitteilte, dass die Anzeige gegen "unsere Werberichtlinien für Werbeanzeigen" verstoße, dachte man in Nordhessen erst an einen Scherz.

Selbst auf Nachfrage der HNA, die die Kampagne der Grimmheimat betreute, blieb Facebook zunächst bei seiner Meinung: "Wir erlauben keine Bilder oder Videos, die Nacktheit zeigen, auch wenn es sich um Porträts aus künstlerischen oder pädagogischen Gründen handelt." Erst nach vielen hin- und hergeschickten Mails hieß es, es sei ein Fehler passiert: "Unsere Mitarbeiter sichten pro Woche Millionen von Werbebildern, in manchen Fällen liegen wir dann falsch."

Ganz richtig lag die Grimmheimat mit ihrer Reaktion. Sie montierte dem Herkules eine rote Hose und warb so für die Gästekarte. Aus PR-Sicht war die zwischenzeitliche Facebook-Zensur unbezahlbar. In mehr als 1000 Print- und Online-Artikeln wurde über die Herkules-Affäre berichtet. Stern.de titelte: "Kasseler Herkules macht wegen Facebook auf Baywatch." Und die Neue Osnabrücker Zeitung fragte besorgt: "Weltkulturerbe als Porno?"

Die zensierte Venus aus Österreich wirft unterdessen andere Fragen auf. In Zeiten, in denen Gedichte auf Hausfassaden übermalt werden sollen, weil sie Frauen angeblich zu Sexobjekten degradieren (wie die Lyrik Eugen Gomringers von der Berliner Alice-Salomon-Hochschule), scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Aktivistinnen auch das steinzeitliche Pin-up-Girl aus dem Museum entfernen wollen. Noch gibt es aber keine Facebook-Gruppe, die das fordert. Das würde dann auch Nordhessen betreffen. Manche glauben, dass die Venus von Willendorf und andere Urbilder Vorläufer der Grimmschen Märchenfigur Frau Holle sind, die bekanntlich am Hohen Meißner Schnee aus ihren Kissen schüttelte.