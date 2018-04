Fahndung mit Foto und Video: Wer hat die U-Bahn-Schläger von Essen gesehen?

Diese beiden Männer griffen eine 17-Jährige in der U-Bahn an. Wer kennt sie oder hat sie gesehen?

Die Fahndung nach den U-Bahn-Schlägern von Essen läuft, bislang fehlt von den beiden Tätern aber jede Spur. Die Polizei hofft auf die Hilfe der Bevölkerung.

Essen - Nach dem heimtückischen Überfall auf eine 17-Jährige in der Essener Innenstadt sucht die Polizei weiterhin nach den Tätern. Bisher konnten die beiden Männer nicht gefasst werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstag hatten die Behörden Fotos und ein Video zur Fahndung veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag - mitten am Tag: Die beiden verfolgten das Mädchen bis zu einer U-Bahnhaltestelle und schlugen ihm laut Polizei „feige und hinterrücks“ eine Glasflasche auf den Kopf. Obwohl die 17-Jährige deutlich benommen gewesen sei, habe sie sich wehren können. Die Täter ließen daher von ihr ab und flüchteten.

dpa