Fahranfängerin fährt betrunken in Werbeplakat - die Botschaft darauf ist eindeutig

Eine 21-Jährige ist am Wochenende mit ihrem Auto in ein Werbeplakat gefahren. Ironie des Schicksals: Auf dem Plakat wurde gegen Alkohol am Steuer geworben.

Sundern - Der Polizei war nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag ein verlassenes Fahrzeug auf dem Selscheder Weg in Sundern (NRW) gemeldet worden. Die Beamten fahndeten daraufhin laut Pressemitteilung nach der Halterin. Sie trafen sie an der Halteranschrift an.

Die 21-Jährige, die nach Polizeiangaben erst einen Monat im Besitz ihres Führerscheins war, bestätigte den Unfallhergang. Bei der Befragung nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, wie sauerlandkurier.de* berichtet. Die Polizei vermutet jetzt, dass die junge Frau den Unfall betrunken verursacht hat. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Sie war in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte der Pkw gegen einen Zaun und in ein Werbeplakat. Ironischerweise ging es darauf um das Thema "Alkohol am Steuer", wie die Polizei erklärte: "Auf dem Werbeplakat war unter dem Motto 'Freunde fürs Leben' eine Flasche Mineralwasser mit einem um den Flaschenhals gehängten Pkw-Schlüssel abgebildet."

Das linke Vorderrad des Wagens geriet bei dem Unfall über eine Mauerkante, sodass das Fahrzeug nicht weiter bewegt werden konnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 13.000 Euro.

