Fahrradfahrer stirbt nach Crash mit Citroën - Autofahrer auf der Flucht 

Würselen/ Aachen - Nach einer Unfallflucht mit einem getöteten Radfahrer in Würselen bei Aachen fahndet die Polizei nach dem Autofahrer. Nach den bisherigen Ermittlungen soll es in der Nacht auf Samstag zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer gekommen sein. Zeugen fanden laut Mitteilung der Polizei von Samstag den 19-jährigen Radler gegen 1.00 Uhr schwer verletzt. Er starb kurz darauf an der Unfallstelle.

Polizei stieß auf ein Trümmerfeld

Im Umkreis von 40 Metern sammelten die Ermittler zahlreiche Autoteile ein, darunter einen Seitenspiegel und die Plastikverkleidung eines Kühlergrills. Außerdem zersplitterte eine Seitenscheibe. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachten haben oder das stark beschädigte Fahrzeug kennen. Der Autotyp - es handelt sich um einen schwarz-silbernen Citroën C5 - konnte anhand der Trümmerteile identifiziert werden.

