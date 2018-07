Fake-Meldung zur Terroranschlag: Staatsanwaltschaft beantragt Strafbefehl

Sein Artikel sprach vom „größten Terroranschlag in Westeuropa“ – die Infos waren frei erfunden. Jetzt beantragt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen den Verantwortlichen Blog-Betreiber:

Mannheim - Am 25. März 2018 postet das Blog bei Facebook eine Meldung über einen Terroranschlag in Mannheim. Der Artikel schildert unter anderem, dass 136 Personen zu Tode gekommen, 237 Personen verletzt worden und 20 Angreifer noch im Stadtgebiet unterwegs seien. Weiter ist in dem Artikel von einer Nachrichtensperre der Polizei die Rede.

#Mannheim: Bei dem Beitrag des #rheinneckarblog bzgl. eines #Terroranschlags in Mannheim handelt es sich um einen erfundenen Text. Der geschilderte Sachverhalt ist nicht real. *eb — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 25. März 2018

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat beim Amtsgericht den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Welche Strafe die Staatsanwaltschaft genau fordert und die Begründung dafür lesen Sie auf MANNHEIM24.de!

