Falsche Polizisten wollten Rentnerin um Vermögen bringen

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin sind drei falsche Polizisten letzte Woche bei ihrem Betrugsversuch aufgeflogen, eine Seniorin um ihr sechsstelliges Vermögen zu bringen.

Coesfeld - Ein 35 Jahre alter Mann aus Coesfeld sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Montag mitteilte. Zwei 26 und 46 Jahre alte Männer sind wieder auf freiem Fuß. Sie hatten vor zwei Wochen eine 79 Jahre alte Frau dazu gebracht, bei der Bank ihr gesamtes, sechsstelliges Vermögen abzuholen. Dadurch kamen die Ermittlungen ins Rollen und die mutmaßlichen Täter konnten festgenommen werden.

Immer wieder versuchen Betrüger an das Geld von Rentnern zu kommen. Sie tarnen sich derzeit besonders gerne als falsche Polizisten. Besonders dreist ging es in München zu. Dort haben zwei Betrüger in Polizisten-Uniform einen Münchner heimtückisch in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt.

