Nach Italien-Urlaub: Deutscher Familienvater vertraut Navi – und landet mit Wohnwagen in Tiroler Schlucht

Von: Johannes Welte

Auf dem Heimweg aus dem Urlaub in Italien wollte ein Mann mit Auto und Wohnwagen eine Abkürzung nehmen. Es endete im Desaster.

München/Steinberg am Rofan – Es gibt viele Wege, um von Italien nach Deutschland zu kommen. Eine der Möglichkeiten, das auch noch ohne Maut zu bewerkstelligen, ist die Landstraße, die in Tirol entlang des Achensees Richtung bayerische Grenze führt. Doch eine Familie aus dem Raum Wolfsburg hatte sich eine exotischere Variante ausgesucht.

Der Familienvater mit Kind und Frau an Bord hatte blindlings seinem Navi vertraut – und das schickte ihn von Kramsach am Inn über die Gemeinde Brandenberg in die sogenannte Gang. Das ist eine enge Forststraße in Österreich, die oberhalb der Schlucht der Steinberger Ache führt und nur von einheimischen Autofahrern genutzt wird. Unter abenteuerlustigen Motorradfahrern ist sie ein Geheimtipp.

Nach ein paar Hundert Metern bemerkte der Camper, dass die Straße, auf die er eingebogen war, zu schmal für sein Gespann war. Doch da war es für eine Umkehr schon zu spät. Der Mann versuchte, weiterzufahren. Dann brach plötzlich ein Stück der Straße unter der Last weg. Der Wohnwagen saß auf, ein Rad wurde verbogen, der Reifen war platt. Ein Ersatzrad hatte der Urlauber nicht dabei.

Dank Polizei, Landwirt und Feuerwehr: Heimweg aus Italien klappte dann doch noch

Und so rief er die Polizei um Hilfe, ein Landwirt eilte mit einer Seilwinde zu Hilfe, die Feuerwehr Aschau/Brandenberg rückte aus. Die Feuerwehrleute schafften es, die Felge wieder geradezubiegen und Luft in den Reifen zu pumpen. Sie kutschierten das Gespann wieder ins Tal. Dort konnte der Camper eigenständig weiterfahren, nachdem er Tipps bekommen hatte, über welche Route er sicher an den Achensee kommt.

Kürzlich wurde auch eine österreichische Familie vom Navi ans falsche Ziel geführt. Doch ihnen fiel der Fehler erst nach über 600 Kilometern auf.