„Ausdruck schlechten Gewissens“: Kommt aus düsterer Vergangenheit – Forscher wollen Muttertag umwandeln

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Dieses Jahr gibt es zum 100. Mal den Muttertag, doch feiert man Mütter an Muttertag oder begrenzt man Frauen auf die Rollte der Mutter?

München – Der Muttertag feiert in diesem Jahr in Deutschland sein großes Jubiläum: 100 Jahre wird er bereits alt. Doch der Tag, der den Müttern gewidmet ist, steht bereits seit längerem in der Kritik. Für viele Menschen präsentiert der Muttertag das Bild einer Frau, die sich einem traditionellen Leben als Hausfrau hingibt und sich nur für die Familie aufopfert. Zudem soll der Muttertag nach Meinung einiger Kritikerinnen und Kritiker Druck auf Frauen ausüben, einem nicht mehr aktuellen Frauenbild entsprechen zu müssen. Sollte der Muttertag also geändert werden?

Anlass Muttertag Kritik Veraltetes Rollenbild und Druck für Frauen

100 Jahre Muttertag – Forscherinnen und Forscher äußern Kritik am vermittelten Rollenbild der Frau

Blumen, Pralinen oder selbstgebastelte Kunstwerke – Anfang Mai überlegen sich viele Kinder, wie sie ihrer Mutter eine Freude bereiten können. Jeden zweiten Sonntag im Mai wird Muttertag gefeiert, aber warum eigentlich?

So ist der Muttertag entstanden Die Entstehung des Muttertags geht auf eine amerikanische Pfarrerstochter namens Anna Jarvis zurück. Nach dem frühen Tod ihres Vaters musste sie ihre Mutter im Haushalt und bei der Erziehung ihrer Geschwister unterstützen. Als auch die Mutter am zweiten Sonntag im Mai 1905 starb, startete Jarvis eine Kampagne, um an die Hingabe von Müttern für ihre Familien zu werben, berichtet der ARD. In Deutschland wird der Muttertag seit 1922 gefeiert und wurde besonders von den Nationalsozialisten als Tag genutzt, um die Rolle der Mutter nach Nazi-Ideologie zu verbreiten.

Forscherin kritisiert den Muttertag: „Ist ein Ausdruck des schlechten Gewissens“

Nicht nur wegen seiner Entstehung in der NS-Zeit steht der Muttertag in der Kritik, häufig wird er auch für aus der Zeit gefallen gehalten, berichtet der ARD weiter. Als der Muttertag beliebt wurde, war der Mann in der Regel der Hauptverdiener, um den sich die Frau kümmerte. An einem Tag im Jahr wurden auch die Leistungen der Mutter wertgeschätzt – am Muttertag.

„Der Muttertag ist ein Ausdruck des schlechten Gewissens – das besänftigt man, indem man einmal im Jahr sagt: Blumen, Schokolade, und dann ist aber auch gut“, sagte Elternforscherin Désirée Waterstradt von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe dem ZDF: „Den Umgang mit Müttern und wie es ihnen geht, hinterfragt man nicht.“ Väter könnten sich entscheiden, wie kindzentriert sie sein möchten – von Müttern hingegen werde diese Fürsorge von der Gesellschaft erwartet.

Kritik am Muttertag – Frauen stehen laut Experte unter Druck, die Mutter-Rolle zu erfüllen

Wassilios Fthenakis findet, dass der Muttertag Frauen auf die Mutterrolle begrenzt und auf viele Frauen Druck aufbaut, „die tagsüber keine Zeit haben, sich um die Kinder zu kümmern.“ Der Muttertag verdeutliche Frauen, welche Erwartungen von der Gesellschaft an sie gerichtet sind.

Viele Kinder malen ihrer Mutter zu Muttertag Bilder oder pflücken Blumen. (Symbolbild) © Olga Simonova/Imago

Zudem ist das Familien- und Frauenbild inzwischen überholt. Viele Frauen verdienen ihren Lebensunterhalt längst selbst und brauchen keinen einzelnen Tag, um auf ihre Leistungen aufmerksam zu machen. Fast die Hälfte aller Erwerbstätigen zwischen 15 und 65 Jahren sind Frauen – damit ist der Anteil an Frauen und Männern fast gleich, berichtet die ARD. Nicht berücksichtigt wurde hierbei jedoch, in welchem Beruf die Frauen arbeiteten und wie sie bezahlt werden.

Forschenrinnen und Forscher kritisieren Muttertag und wollen ihn umwandeln

Einige Forscherinnen und Forscher finden deshalb, dass man den Muttertag ersetzen sollte – die Vorschläge, wie der Nachfolger aussehen könnte, sind dabei unterschiedlich. Barbara Thiesson, Professorin für Soziale Arbeit und Gender Studies an der Hochschule Landshut, würde ihn umwandeln in einen Tag, der alle Angehörenden, die sich kümmern.

Fthenakis ist der Meinung, dass man den Muttertag in einen Elterntag umwandeln könnte. Und schlägt darüber hinaus auch direkt vor, den Vatertag ebenfalls umzugestalten. (kiba)