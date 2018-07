Familien-Drama: Mann springt aus Fenster, Nachbarn erleiden heftigen Schock

Familien-Drama in Gießen: Ein Mann springt aus einem Fenster und kämpft um sein Leben, eine Frau und mehrere Kinder sind verletzt. Polizei und Retter sind im Großeinsatz.

Gießen - Im hessischen Gießen (ca. 86.000 Einwohner) hat es am Dienstagmorgen ein Familien-Drama gegeben. Vier Personen sind laut extratipp.com* und gießener-allgemeine.de* schwer verletzt: ein Mann kämpft um Krankenhaus um sein Leben, eine Frau und drei Kinder sind verletzt worden. Polizei und Feuerwehr sowie Rettungsdienst sind im Einsatz.

Familien-Drama in Gießen: Mann springt aus Fenster, Nachbarn erleiden Schock

Gegen 8 Uhr wurde die Polizei zur Krofdorfer Straße in Gießen gerufen: Eine familiäre Auseinandersetzung soll es gegeben haben, hieß es. Außerdem soll Rauch aus einer Wohnung im gleichen Haus gedrungen sein. Tatsächlich brannte es, sofort wurde die Feuerwehr alarmiert.

Vor Ort bot sich den Rettern ein grausames Bild: Die Mutter und ihrer minderjährigen Kinder hatten Schnittverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Sachsenhäuser Brücke und transportierte eines der Kinder ins Krankenhaus nach Marburg. Der Mann sprang offenbar aus dem Fenster und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er wird im Krankenhaus behandelt. Vier Nachbarn mussten wegen eines Schocks behandelt werden.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist unklar. Die Feuerwehr Gießen konnte das Feuer in die Wohnung löschen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen. die Hintergründe des Familien-Dramas sind noch völlig unklar. Die Krofdorfer und die Rodheimer Straße waren während der Spurensicherung gesperrt, sind seit ca. 11 Uhr aber wieder frei, so die Polizei in Gießen.

