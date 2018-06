Stromschlag: Familienvater bricht am Planschbecken bewusstlos zusammen 

Er wollte einen Kinderpool mit Wasser füllen - doch dann bricht ein Familienvater bewusstlos vor den Augen seiner Tochter zusammen.

Goslar - Ein Familienvater hat in einem Fluss bei Goslar in Niedersachsen einen schweren Stromschlag erlitten, als er mit einer Tauchpumpe einen Kinderpool auffüllen wollte. Er brach am Donnerstag in der Grane bewusstlos zusammen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Kinder und zwei Erwachsende erlitten demnach leichte Stromschläge.

Zunächst bekam den Ermittlungen zufolge die siebenjährige Tochter des 36-Jährigen einen Stromschlag, als sie nach der Tauchpumpe sah. Als ihr Vater sie dann herauszog, brach er im Wasser zusammen. Auch eine Freundin der Tochter, deren Mutter und ein herbeigeeilter Nachbar wurden durch leichte Stromschläge verletzt.

War die Tauchpumpe defekt?

Der 36-Jährige wurde in eine Klinik nach Goslar gebracht. Die Polizei beschlagnahmte die Tauchpumpe. Die genaue Ursache des Stromschlags blieb zunächst unklar.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer