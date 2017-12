Fass mit hochgiftiger Chemikalie leckgeschlagen - Großeinsatz in Hamburg

Nach einem Chemieunfall in Hamburg-Veddel hat die Feuerwehr die Autobahn 255 zwischen der Innenstadt und der A1 vorsorglich voll sperren lassen.

Hamburg - Das sei eine rein präventive Maßnahme, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Messwagen hätten bislang keine Giftstoffe in der Luft festgestellt. Zuvor waren beim Verladen mit einem Gabelstapler vier Fässern mit der Chemikalie Aluminiumphosphid umgestürzt und beschädigt worden. An einem Fass kam es zu einer Verpuffung. Der dabei entstehende Phosphorwasserstoff sei hochgiftig und leicht entzündbar. Menschen seien bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen. Die Autobahn sei gesperrt worden, weil ein weiterer Stoffaustritt nicht auszuschließen sei. Das beschädigte Fass sollte in ein sicheres Überfass gesetzt werden.

dpa