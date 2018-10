Unbekannter entblößte sich in Fast-Food-Restaurant - Polizei fahndet mit Foto

Seine exhibitionistische Tat wird ein junger Mann vielleicht bald bereuen. Die Polizei fahndet mit Bild nach dem Täter, der sich in einem Fast-Food-Restaurant befriedigte.

Essen - Der Vorfall ereignete sich bereits am 10. August dieses Jahres im Essener Hauptbahnhof. Gegen 15:30 Uhr übte dort ein bislang unbekannter Mann exhibitionistische Handlungen in einem Fast-Food-Restaurant aus. Was er wohl nicht ahnte: Er wurde dabei gefilmt.

Der Mann betrat das Restaurant neben dem zur Fußgängerzone liegenden Haupteingang. Das meldet die Polizei in Essen. Er stellte sich hinter zwei Mädchen, die an der Kasse anstanden, öffnete seine Hose und manipulierte an seinem Glied. Dann bestellte er selbst Essen und verließ das Geschäft.

Wenig später kam er zurück und stellte sich erneut an, diesmal hinter einem jungen Mädchen. Auch hier fasste er sich ungeachtet der vielen Kunden an und verließ kurz darauf das Geschäft in Richtung Bahngleise.

Das 16-jährige Mädchen hatte die Tat allerdings bemerkt und ihre Eltern alarmiert. Gemeinsam wurde der Vorfall der Polizei gemeldet. Diese sucht nun den Tatverdächtigen mit Fotos einer Überwachungskamera.

Beschreibung des Exhibitionisten: Wer kennt diesen Mann?

Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, etwa 35 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Er hat dunkle, mittellange Haare und einen eher ungepflegten Bart. Er trug ein grünes T-Shirt, eine Jeanshose und möglicherweise hellbraune Wildlederschuhe. Außerdem trug er einen braunen Rucksack mit orangefarbenen Elementen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich zu melden. Auch die beiden Mädchen an der Kasse werden gebeten, sich zu melden. Hinweise an: 0201/829-0

In Krefeld hatte kürzlich die Mutter eines Opfers einen Exhibitionisten verfolgt und fotografiert. Auch hier fahndete die Polizei mit dem Foto.