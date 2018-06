Fatih Akin geht nach Hollywood: Deutscher Regisseur dreht Stephen-King-Thriller

Der deutsche Erfolgsregisseur Fatih Akin wird seinen ersten Hollywoodfilm drehen.

Los Angeles - Wie das Fachblatt "Hollywood Reporter" am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) berichtete, verfilmt der 44-Jährige für die Universal Studios und die Produktionsfirma Blumhouse den Horrorroman "Feuerkind" von Stephen King.

Der Roman dreht sich um ein kleines Mädchen, das allein kraft seines Willens Brände auslösen kann und von Geheimagenten entführt wird. Das Buch wurde schon einmal 1984 verfilmt, mit Drew Barrymore, Heather Locklear and Martin Sheen in den Hauptrollen.

Erfolg mit „Aus dem Nichts“

Akin war im Januar für seinen Thriller "Aus dem Nichts" mit dem Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet worden. Der Film lehnt sich in seiner Handlung an die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) an. Die Golden Globes sind die zweitwichtigsten US-Filmpreise nach den Oscars.

Zum Regiestar wurde der Sohn türkischer Einwanderer aus Hamburg-Altona mit seinem Psychodrama "Gegen die Wand", mit dem er 2004 bei der Berlinale den Goldenen Bär gewann.

