Das neue Einhorn: Wie das Faultier zum Trendtier wurde

Nach dem Einhorn fahren nun alle auf das Faultier ab. Kein Tier passt besser in unsere Zeit als eines, das 20 Stunden am Tag schläft. Das Faultier ist der Rebell unter den Trendtieren.

Vielleicht hat alles bereits 2016 auf der Kasseler Tattoomenta begonnen. Auf der Tattoo-Messe in der documenta-Halle ließ sich ein Besucher völlig überraschend ein Faultier auf den Oberarm stechen. Bis dahin war die Tätowiererin aus Frankfurt, die der junge Mann aufsuchte, auf Füchse, Wölfe und Eulen spezialisiert. Sie sagte damals: „Faultiere sind eine unterschätzte Tierart, die sollte man viel öfter unter die Haut bringen.“

Damit sollte sie recht behalten. Eineinhalb Jahre später ist das Faultier das Trendtier der Saison. Dagegen sieht sogar das Einhorn, von dem es in den vergangenen Jahren von Einhorn-Bratwurst bis Einhorn-Klopapier so ziemlich alles gab, wie ein alter Esel aus. Wer bei Dawanda, dem Online-Portal für Selbstgemachtes, sucht, findet unter anderem Ohrringe, Schlafmasken und Eierwärmer. Es gibt Faultier-Beutel, auf denen "Chill ma!" steht, und Becher mit Bekenntnissen wie: "Ich spüre das Tier in mir - Es ist ein Faultier." Und die Drogeriekette DM brachte unter dem Slogan "Born to be lazy" eine ganze Faultier-Produktreihe auf den Markt.

Jede Zeit bekommt den Trend, den sie verdient. Und welches Tier würde heute besser passen, da Ratgeber und Zeitschriften dafür plädieren, kürzer zu treten? Entschleunigung ist das Gebot der Stunde und die Rebellion gegen die neoliberale Leistungsgesellschaft. Das Faultier ist das Symbol dazu, so wie das Raubtier den Kapitalismus versinnbildlicht.

Es zählt zur Kategorie der zahnarmen Säugetiere und lebt in den südamerikanischen Regenwäldern. Wobei man eher sagen muss: Es schläft dort, und zwar bis zu 20 Stunden am Tag. Da es sich auch sonst nur langsam bewegt, ist es gut getarnt. Das Faultier war schon Veganer, als es die in deutschen Großstädten noch gar nicht gab. Sein Magen macht fast ein Drittel des Körpergewichts aus. Um ein Blatt zu verdauen, kann es schon mal einen Monat dauern. Und einmal in der Woche steigt es vom Baum, um auf dem Boden seinen Kot zu hinterlassen.

Das Leben des Faultiers, das schwerhörig und kurzsichtig ist, läuft in Zeitlupe ab. Trotzdem stellte der Zoologe Alfred Brehm Ende des 19. Jahrhunderts in seinem "Tierleben" fest, dass Faultiere "träger erscheinen, als sie tatsächlich sind". Nachts streifen sie durch den Urwald. Aber selbst da sehen sie mit ihrem gebogenen Mund und ihrem debilen Dauergrinsen aus wie ein Affe, der gerade gekifft hat.

Auch deswegen hat die Popkultur sie schon vor Jahren entdeckt. Der heimliche Star des Kinofilms "Ice Age" war Faultier Slid, der mit dem "Slid-Shuffle" sogar einen eigenen Tanz kreierte. Und im Disney-Spaß "Zoomania" gibt es gleich eine ganze Behörde, deren Beamtenpersonal ausschließlich aus Faultieren besteht. Man möchte fast sagen: wie im echten Leben.

Dort haben es in der jüngeren Vergangenheit zwei Faultiere zu überregionaler Bekanntheit geschafft: Im Duisburger Zoo gab es das Faultier Mats, das selbst für seine Rasse ungewöhnlich faul war. Jenaer Zoologen hatten es zu Forschungszwecken filmen wollen, wie es sich an einer Stange entlang hangelte, gaben aber irgendwann entnervt auf, da sich Mats überhaupt nicht bewegte. Und im Dortmunder Zoo fiel das Faultier Julius einem Jungen auf den Kopf.

Vielleicht liest das Kind mittlerweile das im Frühjahr erschienene Bilderbuch "Vom Faultier, das nicht faul sein wollte" von Helen Lester und Lynn Munsinger. Dort heißt es unter anderem: "Die Faultiere hängen sanft von den Bäumen / mit nichts im Sinn als Dösen und Träumen / Sie wollen nicht schreien, nicht kämpfen, nicht toben. / So faule Tiere kann man nur loben. Drum werden sie auch von allen geliebt, weil es nichts Lieberes als Faultiere gibt."

Ausruhen sollte sich das Faultier auf seinem Ruhm allerdings nicht. Mit dem Flamingo gibt es schon das nächste Trendtier, das wie einst das Einhorn auf zahlreichen Produkten zu sehen ist. "Wer jetzt im Trend sein will, hat einen Flamingo zuhause", liest man in einem einschlägigen Blog, "denn sie bringen frischen Wind und karibisches Flair in die Wohnung." Ob das stimmt, können wir nicht sagen. Wir waren zu faul zum Recherchieren.