Verzwickte Rettung in Tirol: Wanderin aus Bayern steckt in Weide-Gitter fest

Von: Johannes Welte

Teilen

Die Feuerwehr birgt die Wanderin aus dem Lattenrost. © Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee / Facebook

Kleine Ursache, aufwändige Rettung: Eine Wanderin aus Augsburg ist am Mittwoch in Tirol in einem massiven Weide-Gitter festgesteckt.

Pertisau - Riesiger Rettungseinsatz am Achensee in Tirol (Österreich) wegen eines Weiderostes: Trotz Warnschild wurde am Mittwoch, 30. August 2023, das Hindernis einer Wanderin aus Augsburg an einem Fahrweg bei Pertisau zu einem verzwickten Verhängnis.

Weideroste sind grobe Metallgitter über einem Betonschacht, die dafür sorgen, dass Fahrzeuge auf Fahrwegen ohne einen hindernden Zaun durch Almen fahren können. Die Rinder scheuen die Passage dieser Weideroste.



Die 32-jährige Augsburgerin wollte mit ihrer Familie den Weiderost zu Fuß auf dem Weg zur Pletzachalm in den Karwendeltälern passieren. Für Menschen, die vorsichtig gehen, ist das kein Problem, allerdings muss man bei Nässe besonders aufpassen, damit man nicht hineinrutscht.

Frau rutschte an Achensee bis zum Knie in das Gitter und steckte fest

Doch genau das ist der Wanderin passiert: Sie rutschte mit dem rechten Bein bis zum Knie zwischen den massiven Eisenschwellern hindurch. Sämtliche Versuche der Familie sowie eines herbei geeilten Gemeindearbeiters, die eingeklemmte Frau zu befreien, schlugen fehl, sodass ein Notruf bei der Feuerwehrleitstelle abgesetzt wurde.

Insgesamt 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Pertisau und Eben sowie der Rettungsdienst und die Polizei rückten aus. Am Einsatzort musste aufgrund der massiven Bauweise des Weiderostes schweres Gerät aufgefahren werden.

Es half nur noch der Einsatz von schwerem Gerät

Die Schweißnähte wurden mit einem Winkelschleifer behutsam aufgeflext. Dann kamen zwei hydraulische Rettungsspreizer zum Einsatz, die sonst zum Befreien eingeklemmter Autofahrer bei Verkehrsunfällen verwendet werden.

Mit dem schweren Gerät wurden die Gitter, so weit auseinandergedrückt, dass die verunglückte Frau genau 40 Minuten nach der Alarmierung der Einsatzkräfte befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Der Krankenwagen fuhr die Frau zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus.

Den falschen Gipfel hat ein 22-jähriger Bergsteiger im Salzburger Land erklommen. Als er wieder ins Tal wollte, musste er die Polizei um Hilfe rufen. Ein 27-Jähriger ist in seinem zertrümmerten Auto nach einem Unfall stundenlang eingeklemmt. Eine Wanderin hört nur zufällig seine Rufe.