Brand im Freizeitpark bei Berlin: Video zeigt riesige Rauchsäule

Von: Kilian Bäuml, Alina Schröder

In dem bekannten Freizeitpark „Karls Erdbeerhof“ bei Berlin ist ein großes Feuer ausgebrochen. Zehn Personen erlitten Verletzungen, darunter ein Feuerwehrmann. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Update vom 6. Juni, 19.19 Uhr: Beim Brand im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf in Elstal nahe Berlin sind am Dienstag zehn Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach erlitten neun Menschen Rauchgasvergiftungen, ein Feuerwehrmann hatte schwere Kreislaufprobleme. Die Tiere des Parks blieben unverletzt. Sie konnten aus einem brennenden Stall gerettet werden. Ein Sprecher der Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine „sechsstellige Summe“.

Das Feuer war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache am Dienstagvormittag in einer Werkstatt ausgebrochen. Neben der Werkstatt gerieten ein Stall, eine Rutsche und ein Verkaufsstand in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr stand eine Fläche von rund 400 Quadratmetern in Flammen. Die Brandschneise sei etwa 10 Meter breit und 40 Meter lang gewesen.

„Karls Erdbeerhof“: Zehn Verletzte bei Brand in Freizeitpark bei Berlin

Die Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit rund 100 Kräften im Einsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude und löschten den Brand. Die Verletzten wurden in Krankenhäusern versorgt.

Geschäftsführer Robert Dahl sagte, er wolle den Park schnell wieder öffnen. Er gehe davon aus, dass dies bereits am Mittwoch wieder möglich sei. Er lobte die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Rettungskräfte. So sei der Schaden vergleichsweise gering geblieben, sagte er.

Update vom 6. Juni, 14.11 Uhr: Der Brand im Freizeitpark „Karls Erdbeerhof“ nahe Berlin ist inzwischen weitestgehend gelöscht. „Ich sehe jedenfalls keine große Rauchentwicklung mehr“, sagte die Sprecherin nach ihrem Eintreffen am Brandort. Laut der Bild-Zeitung wurden insgesamt vier Personen bei dem Brand verletzt. Die Rauchsäule soll 100 Meter hoch gewesen sein und wurde mehrfach von Besuchern auf Fotos und Videos festgehalten.

„Karls Erdbeerhof“: Brand im Freizeitpark bei Berlin – Video zeigt riesige Rauchsäule

Update vom 6. Juni, 13.30 Uhr: Beim Brand auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark in der Nähe von Berlin sind mehrere Menschen verletzt worden. Es soll sich hauptsächlich um Rauchgasvergiftungen handeln, äußert sich ein Sprecher der Feuerwehr. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut dem Sprecher stehen mehrere Gebäude in Brand und die Einsatzkräfte versuchen aktuell noch immer, das Feuer einzugrenzen.

Rauch steigt auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark. Bei dem Brand auf dem Gelände sind mehrere Menschen verletzt worden. © Christian Pörschmann/dpa

Erstmeldung vom 6. Juni, 11.57 Uhr: Berlin – In dem Freizeitpark „Karls Erdbeerhof“ im brandenburgischen Elstal bei Berlin ist ein großes Feuer ausgebrochen. Einem Bericht der Berliner Zeitung zufolge brennt ein Verkaufsstand.

Die Feuerwehr ist demzufolge bereits vor Ort und versucht, die Flammen einzudämmen. Die Rauchwolke ist weithin sichtbar. Mindestens ein Gebäude stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Gemeinde Wustermark laut dem BZ-Bericht. In einem Video auf Instagram ist das Ausmaß erkennbar.

Wie der rbb berichtet, soll es zuerst in einem Verkaufsraum gebrannt haben. Obwohl die Feuerwehr bereits begonnen habe, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, steht aktuell noch mindestens ein Gebäude in Flammen, sagte ein Sprecher der Gemeinde Wustermark der Bild-Zeitung.

Freizeitpark bei Berlin brennt: Offenbar hat eine angrenzende Scheune ebenfalls Feuer gefangen

Wie die Bild-Zeitung weiter berichtet, äußert sich Robert Dahl, Chef von Karls Erdbeerhof, in einer ersten Stellungnahme „Die Feuerwehr ist vor Ort. Am nördlichen Rand vom Erlebnisdorf gibt es ein Bauernhof-Gebäude mit einem Stall, der brennt.“ weiter heißt es in seinem Statement, dass alle Tiere gerettet werden konnten und keine Personen verletzt wurden. Der rbb berichtet jedoch, dass nicht alle Schafe vor den Flammen gerettet werden konnten und vonseiten der Polizei und der Feuerwehr gibt es bisher keine Angaben, ob Personen bei dem Brand verletzt wurden. (asc/kiba/dpa)